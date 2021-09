Peine

Peine wird im Bundestag in Berlin künftig nur noch von einem Abgeordneten vertreten: Hubertus Heil (SPD). Der 48-Jährige gewann bei der Bundestagswahl zum siebten Mal in Folge das Direktmandat für den Wahlkreis Gifhorn-Peine. Ingrid Pahlmann (CDU), die bislang ebenfalls für Peine im Bundestag saß, verpasste den Einzug ins Parlament per Landesliste knapp. Heil sitzt nun bereits seit 1998 ununterbrochen im Bundestag.

Seit März 2018 ist der Peiner Bundesminister für Arbeit und Soziales und seit Ende 2019 stellvertretender Bundesvorsitzender der SPD. Bei der Bundestagswahl setzte er sich mit 43,7 Prozent der Wählerstimmen durch – und holte das Direktmandat. In seinem Wahlkreis Peine-Gifhorn konnte Heil seinen Stimmenvorsprung weiter ausbauen. Im Wahljahr 2017 bekam er 37,9 Prozent der Wählerstimmen.

Das sind seine Themen für Peine

Und welche Themen möchte er für die Region Peine angehen? Erstens: den Wandel der Industriegesellschaft zur klimaneutralen Gesellschaft. Im Blick hat Heil dabei, die Entstehung des Wasserstoffzentrums in Mehrum. Genauso möchte er den Strukturwandel der heimischen Stahlindustrie weiter gestalten.

Bessere Lohnbedingungen stehen ebenfalls auf der Agenda von Heil, auch im Bereich der Pflege und Gesundheit. Er sei mit der Gewerkschaft und den Arbeitgeberverbänden über einen flächendeckenden Tarifvertrag in der Pflege in Gesprächen, wie Heil auf seiner Webseite schreibt. Dies werde nicht nur zu einer angemessenen Bezahlung führen, sondern langfristig auch zu besseren Renten für Pflegekräfte. Und auch das Peiner Krankenhaus möchte Heil stärken und will sich für einen Ausbau der Angebote des Klinikums einsetzen. Drittes Top-Thema des Sozialdemokraten: bezahlbarer Wohnraum. „Mieten müssen bezahlbar sein“, sagt Heil. In der Stadt Peine werde mit Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) sozialer Wohnungsbau umgesetzt.

In Berlin steht reichlich Arbeit an

Und wie geht es Heil nach seiner Wiederwahl? „Hervorragend“, sagt der Peiner und lacht. „Ich habe mich wahnsinnig über das große Vertrauensvotum der Wählerinnen und Wähler gefreut. Das hat mich persönlich sehr bewegt.“ Genauso riesig war die Freude über den Ausgang der Landratswahl. „Mit Henning Heiß wurde ein Landrat gewählt, der das auch kann“, sagt der Sozialdemokrat. Und er freue sich natürlich auch über die Riesen-Chance der SPD, mit Olaf Scholz den neuen Bundeskanzler stellen zu können. Auch das Uwe Semper die Bürgermeisterwahl in Hohenhameln gewonnen hat, freut ihn sehr.

In den kommenden Tagen hat Heil ein straffes Programm in Berlin vor sich: „Die SPD ist die stärkste Kraft, jetzt müssen wir uns der Realität stellen und mit Grünen und FDP sprechen. An den Koalitionsverhandlungen bin ich direkt beteiligt. Wie es auf Bundesebene für mich weitergeht, werden wir sehen“, sagt er. Heil hatte kürzlich signalisiert, sich vorstellen zu können, im neuen Kabinett Bundesarbeitsminister zu bleiben.

Von der Redaktion