Hubertus Heil unterstützt Peiner Schülerfirma „Townaround“

Auf Anfrage des elften Jahrgangs des Peiner Silberkamp-Gymnasiums hat der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (SPD) ein Video zur Unterstützung der Schülerfirma „Townaround“ erstellt. Das Unternehmen wurde von den Schülerinnen und Schülern im Rahmen des Junior-Schülerfirmenwettbewerbes gegründet. „Als ehemaliger Silberkämper wäre ich zur Unterstützung der Schülerfirma gerne nach Peine gekommen. Aufgrund des Lockdowns ist das nicht möglich. Aber besonders in der jetzigen Situation zeigt sich, wie innovativ die Idee der Schülerinnen und Schüler von einem 360-Grad-Kauferlebnis in den Peiner Geschäften ist“, sagt Heil.

Besonders zur Zeit der Corona-Pandemie benötige der Einzelhandel auch in Peine jede Unterstützung, so der Bundestagsabgeordnete weiter. Neben Bund und Ländern, die Wirtschaftshilfen bereitstellen, seien auch Initiativen und Akteure auf lokaler Ebene gefragt. Die Schülerfirma „Townaround“ könne hier als Vorbild für andere Kommunen dienen: „Junge Menschen identifizieren sich mit ihrer Stadt, das Konzept funktioniert über einen professionellen Internetauftritt und Multiplikatoren wie Social Media werden für den lokalen Handel effektiv genutzt. Ich bedanke mich für den Ehrenanteilsschein und wünsche ,Townaround’ weiterhin viel Erfolg beim anstehenden Landeswettbewerb", sagt Heil.

„Wir sind überwältigt von der positiven Rückmeldung“

Niklas Krupka, Vorstandsvorsitzender von „Townaround“, erklärt: „Wir sind sehr dankbar für die Unterstützung des Bundestagsabgeordneten und Bundesministers Hubertus Heil. Das beweist, dass wir mit unserer Idee auch bei bekannten Peinern außerhalb der Stadt auf Resonanz stoßen. Wir sind überwältigt von der positiven Rückmeldung, die wir in ganz Peine erfahren. Dass uns nun auch Hubertus Heil unterstützt, zeigt, dass wir mit unserer Idee den Nerv der Zeit getroffen haben.“

Silke Kortemme, betreuende Lehrerin des Junior-Programmes am Silberkamp-Gymnasium, ergänzt: „Ich bin begeistert von unserem Junior-Team. Die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer setzen sich mit so viel Engagement und Professionalität für ihre zukunftsweisende Geschäftsidee ein. Damit überzeugen sie ihre Kunden und auch Persönlichkeiten wie Herrn Heil, was mich besonders freut."

Bei den bundesweiten Junior-Schülerfirmenprogrammen werden Schülerinnen und Schüler zu Unternehmern, erlernen und erproben im Team Grundprinzipien unternehmerischen Handelns und erfahren, wie sich ihre Entscheidungen auswirken. So sollen wichtige Kompetenzen gestärkt werden, die die Jugendlichen fit für die Zukunft machen.

