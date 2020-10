Der Bundesarbeitsminister und Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil (SPD) hat sich vorsorglich in Quarantäne begeben. Im PAZ-Interview verrät der 47-Jährige, wie er sich fühlt, in welchem Zimmer er arbeitet und auf was er bereits verzichten musste. Zudem spricht der Spitzenpolitiker über Kurzarbeit und Homeoffice in der Corona-Zeit.