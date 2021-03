Hubertus Heil (SPD) schmiedet Peiner Bündnis für Ausbildung

Peine

Für den Landkreis Peine ist ein Bündnis für Ausbildung geschmiedet worden. Dies ist das Ergebnis eines digitalen Ausbildungsgipfels mit dem Peiner SPD-Bundestagsabgeordneten und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Das Ausbildungsjahr 2021 bereite ihm Sorgen, sagte Heil am Donnerstag. „Letztes Jahr sind wir mit einem blauen Auge davon gekommen. Die Bewährungsprobe kommt dieses Jahr, um eine Katastrophe am Ausbildungsmarkt zu verhindern.“

„Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen“

„Die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen“, betonte Heil. Gerade in diesem Jahr sei es sozial geboten auszubilden, aber auch wirtschaftlich. Denn ein Fachkräftemangel bei einem Aufschwung nach Corona wäre fatal.

An dem Gipfel nahmen neben Heil und dem SPD-Landtagsabgeordneten Matthias Möhle auch Azubis, Vertreterinnen und Vertreter der Berufsbildenden Schulen (BBS), aus der Wirtschaft, von Arbeitsagentur und Jobcenter sowie von der Allianz für die Region und aus der Verwaltung teil.

„Die Wirtschaft ist sich bewusst, dass sie ausbilden muss“

Die gute Nachricht ist, dass die Zahl der Ausbildungsplätze im vergangenen Jahr relativ moderat gesunken ist, und auch in diesem Jahr wollen die Peiner Betreibe grundsätzlich ausbilden. „Die Wirtschaft ist sich bewusst, dass sie ausbilden muss und sie will auch ausbilden, um zukunftsfähig zu bleiben“, sagte Kreishandwerksmeister Ulf Glagow.

Aus vielen Diskussionsbeiträgen wurde aber deutlich, dass die Berufsorientierung unter der Pandemie stark leide. Es sei schwer, die Jugendlichen zu erreichen. Betriebspraktika, Betriebsbesuche, Berufsberatung oder Berufsfindungsmarkt könnten durch digitale Angebote nur teilweise ersetzt werden. Andererseits seien Betriebe verunsichert und zögern, Auszubildende einzustellen.

Auch die Digitalisierung war Thema des Ausbildungsgipfels. Hier sei Corona wie ein Brennglas und zeige Defizite auf, die es auch schon vor der Pandemie gegeben habe, erklärte Heil. Die BBS müssten digital noch besser aufgestellt werden. Es gelte aber auch, die digitale Kompetenz bei Schülern und Lehrern zu fördern. Außerdem haben viele Schüler gar nicht die Möglichkeit, zu Hause digitale Medien zu nutzen. Ferner müsse es Angebote geben, coronabedingte Lerndefizite nachholen zu können.

„Ausbildungs- und Übernahmeprämien sind verdoppelt worden“

Abschließend machte Heil drei Handlungsfelder für das neue Bündnis aus. Jugendliche müssten verstärkt angesprochen und bei der Berufsorientierung unterstützt werden, um sie in Ausbildungsverträge zu bekommen. Wenn es wieder möglich sei, müsse es schnell Praktika geben. Und für diejenigen, die bereits in Ausbildung sind, müsse es unter anderem Prüfungssicherheit geben. Schließlich müssten Betriebe motiviert werden, auch in diesem Jahr Ausbildungsplätze bereitzustellen.

Der Minister verwies auf das verlängerte Bundesprogramm zur Ausbildungssicherung. „Die Ausbildungs- und Übernahmeprämien sind verdoppelt und der Zugang vereinfacht worden“, erläuterte Heil. Es gebe unter anderem auch Zuschüsse zur Vermeidung von Kurzarbeit während der Ausbildung und für die Kosten der Ausbilder. Eine nächste Zusammenkunft der Teilnehmer am Ausbildungsgipfel wurde für Juni vereinbart.

Das Schlusswort hatte Jörg Zimmermann vom Arbeitskreis Wirtschaft der SPD: „Wir dürfen die Auszubildenden nicht vergessen.“ Aber der Großteil der Ausbildung finde in Klein- und Familienbetrieben statt. „Viele Kleinbetriebe stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir müssen unseren Betrieben unbedingt helfen – mit Geld, aber auch mit Mut und Vertrauen für die Zukunft.“

Von Jan Tiemann