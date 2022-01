Hubertus Heil: „Es führt kein Weg an der Impfpflicht vorbei“

Was bewegt der Bundestagsabgeordnete in Berlin? Was bewirkt er für den Wahlkreis und die Menschen in Peine, Gifhorn und Wolfsburg? Das wollen wir noch ein wenig transparenter gestalten. Deshalb werden die Peine Allgemeine Zeitung, die Gifhorner Aller-Zeitung und die Wolfsburger Allgemeine Zeitung künftig zu Beginn der Sitzungswochen in Berlin mit den jeweiligen Bundestagsabgeordneten sprechen, welche wesentlichen Entscheidungen anstehen, wie sie abstimmen wollen, welche Aufgaben sie aktuell bewältigen wollen. Darüber hinaus planen wir jeweils zum Monatswechsel ein Videointerview mit den Abgeordneten, um Rückschau und Ausblick auf die politische Arbeit in den Wahlkreis und im Deutschen Bundestag zu geben.