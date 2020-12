Honrath: „Zweiter Lockdown wäre einschneidend für den Peiner Handel“

Peine

Die der Zahl der Neuinfektionen und die Zahl der Corona-Toten steigt trotz des weichen Lockdowns bundesweit dramatisch. Die Stimmen werden lauter, die einen harten Lockdown noch vor Weihnachten fordern. Unterdessen warnt der Handelsverband Deutschland vor Ladenschließungen. Der Einzelhandel sei kein Hotspot. Eine eventuelle Schließung der Geschäfte sei deshalb für eine effektive Pandemiebekämpfung nicht notwendig und würde im Weihnachtsgeschäft für großen wirtschaftlichen Schaden sorgen, betont Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

„Ein Lockdown vor Weihnachten wäre besonders gravierend“

„Ein zweiter Lockdown wäre einschneidend für den gesamten stationären Handel und für einige möglicherweise sogar dramatisch“, sagt Stefan Honrath, Sprecher der Peiner Kaufmannsgilde. „Wenn es dazu käme, sind zwei Faktoren ganz entscheidend: der Zeitpunkt des Beginns und der Zeitraum der Dauer.“ Für viele Geschäfte sei die Vorweihnachtszeit von enormer Bedeutung für das Jahresergebnis. „Ein Lockdown vor Weihnachten wäre besonders gravierend“, betont Honrath. „Insbesondere für alle Händler mit Saisonware.“

Anzeige

Die Folgen der Corona-Pandemie seien schon jetzt spürbar. Durch den Lockdown in der Gastronomie kämen weniger Menschen zum Einkaufsbummel in die Peiner Innenstadt. „Dies hat unmittelbare Auswirkungen auf den Handel“, erklärt Honrath. Und bei vielen Menschen sei wegen der öffentlichen Diskussion eine gewisse Kaufzurückhaltung eingetreten, hat der Sprecher der Kaufmannsgilde beobachtet.

Lesen Sie auch

„In den Peiner Geschäften gibt es durchweg Hygienekonzepte, die auch umgesetzt werden“, versichert Honrath. „Von Seiten der Geschäfte werde alles getan, was erforderlich ist, um Infektionsrisiken zu begegnen.“ Wenn die Kunden entsprechend handeln, dürfte es keine Probleme geben.

„Wer langfristig lokale Geschäfte erhalten möchte, der sollte auch lokal kaufen“

Ein möglicher Lockdown würde die Branchen sehr unterschiedlich treffen. „Ein ganz wichtiger Faktor ist aber die Kundenbindung. Das heißt, wie stark sind die Kunden auf ein Geschäft fixiert.“ Honraths eindringlicher Appell: „Wer langfristig lokale Geschäfte erhalten möchte, der sollte auch lokal kaufen.“

Von einem Dilemma spricht Tobias Hoffmann, Geschäftsführer der Firma Hoffmann Maschinen- und Apparatebau GmbH in Broistedt. Auf der eine Seite müsse die Coronawelle gebrochen werden, auf der anderen Seite würde ein harter Lockdown auch viele Händler und Dienstleister hart treffen. „Das tut mir in der Seele weh.“ Dennoch: Als Privatmensch befürworte er kurzfristig strengere Regeln, um langfristig die Pandemie in den Griff zu bekommen.

Sein Unternehmen wäre von einem harten Lockdown weiniger betroffen, sagt Hoffmann. Schließlich finde bei Hoffmann Maschinen- und Apparatebau kein Verkauf im Geschäft statt und die Lieferverträge seien längerfristig. Für den Werkzeugmaschinenbau sieht er einen „Hoffnungsschimmer am Horizont“. So ziehe die Nachfrage in Fernost wieder an.

Von Jan Tiemann