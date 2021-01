Honrath: „Es ist eine bittere Zeit für Peiner Handel und Gastronomie“

Peine

Corona-Lockdown: Die Hilfen für Handel und Gastronomie fließen nur spärlich oder sind noch gar nicht angekommen. Dazu sind die Informationen darüber, wem, was zusteht sehr unübersichtlich. Und nun wird auch noch über eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ostern nachgedacht. Die Verunsicherung bei Peiner Geschäftsleuten ist groß – viele wissen zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie sie planen sollen.

„Zurzeit kann ich nicht verlässlich planen“

„Beim ersten Lockdown im März vergangenen Jahres gab es klare Informationen, welche Hilfen es gibt“, sagt Jan Philipp Colberg, Inhaber des Geschäfts „Schichtwechsel“ am historischen Marktplatz. „Jetzt ist alles unübersichtlich und kompliziert. Ich weiß gar nicht genau, was ich an Hilfen beantragen kann.“ Aber: Waren und Miete müssen bezahlt werden. Colberg nutzt seinen Online-Shop, über den kontaktlos bestellt und bezahlt werden kann. „Die Ware kann dann in einem festen Zeitkorridor im Geschäft abgeholt werden, auf Wunsch liefern wir sie auch kostenlos nach Hause“, erklärt Colberg. Über eine Verlängerung des Lockdowns möchte er noch gar nicht nachdenken. „Zurzeit kann ich nicht verlässlich planen. Wichtig ist, dass jetzt alle an einem Strang ziehen – Vermieter, Lieferanten und auch Kunden.“

Noch sei keine Hilfe bei ihm angekommen, berichtet Michael Betker, Geschäftsführer von Nensel – Mode am Markt. Zurzeit prüfe er, ob die Überbrückungshilfe 3 für ihn in Frage komme, bei der Zuschüsse zu den Fixkosten gezahlt werden. „Aber im Grunde greift das zu kurz, denn die neue Saison startet, und die neue Ware muss bezahlt werden, während alte Ware noch im Geschäft ist. Das heißt, Geld und Liquidität sind in der Ware gebunden“, erläutert Betker. Wie viele andere Händler bietet er auch eine Art Schaufenster-Shopping an, bei der Ware im Fenster zu sehen ist und dann bestellt werden kann. Die Verlängerung des Lockdowns wäre für den Einzelhandel eine Katastrophe.

„Es ist eine bittere Zeit für Handel und Gastronomie“

„Es ist eine bittere Zeit für Handel und Gastronomie“, sagt Stefan Honrath, Leiter der Volksbank-Brawo-Direktion Peine. Honrath ist auch Vorstandsmitglied der Kaufmannsgilde und des Industrievereins. „Eine Verlängerung des Lockdowns unter den beschlossenen und bekannten Rahmenbedingungen, was zum Beispiel Förderprogramme angeht, hätte einschneidende Folgen.“ Er befürchte, dass sich dann das Gesicht der Innenstädte verändern würde. Daher erwarte er, dass von staatlicher Seite die Rahmenbedingungen an einen verlängerten Lockdown angepasst werden.

Bei der Vielzahl von Förderprogrammen sei es für den Einzelnen gar nicht möglich, den vollständigen Überblick zu haben und immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Betroffene sollten den persönlichen Steuerberater und die Wirtschaftsförderung ansprechen. Auch der persönliche Bankbetreuer sollte frühzeitig kontaktiert werden, spätestens dann, wenn finanzielle Probleme vorhersehbar seien. Händler sollten sich alternative Vertriebswege erschließen und ihre Kundenbindungssysteme intensiv nutzen. „Es ist wichtig, dass die Kunden da sind, wenn die Geschäfte wieder öffnen. Aber hier sehe ich einen großen Ideenreichtum bei den Peiner Kaufleuten“, betont Honrath.

„Es ist gespenstisch ruhig“

„Es ist gespenstisch ruhig“, hat Armin Obermeier von der Wirtschaftsförderung der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) beobachtet. Bei einer Verlängerung des Lockdowns bis Ostern befürchtet er Schlimmeres. Auch Obermeier kritisiert, dass die Informationen über Hilfsmöglichkeiten sehr intransparent sind und vieles noch nicht oder nur zögerlich ankommt. „Es gibt keine Planungssicherheit“, sagt Obermeier. „Wichtig ist, jetzt nicht in Panik oder Resignation zu verfallen.“ Betroffene sollten sich an die Behörden, Institutionen und lokalen Politiker wenden. Die Wito hat eine Corona-Hotline für Unternehmen unter der Nummer (01 51) 11 45 39 07 eingerichtet, die von 9 bis 15 Uhr erreichbar ist. Informationen gibt es auch unter www.wito-gmbh.de.

Von Jan Tiemann