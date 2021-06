Woltorf

„Das Spiel war nicht schön, aber am Ende hat es für den Einzug ins Achtelfinale gereicht – und das zählt letztlich“: So fasst Patrick Weigand nach dem Unentschieden der deutschen Fußballer gegen Ungarn seine Stimmung zusammen. Er hat sich die EM-Partie mit gut 40 anderen Fans im Zelt des Gasthauses Woltorfer Landkrug angeschaut und den Abend trotz der mäßigen Darbietung genossen.

„Es ist einfach schön, dass man wieder unter Menschen kommt. Das war ja so lange nicht möglich und hat schon sehr gefehlt“, sagt der Spieler des VfL Woltorf. Er war direkt nach dem eigenen Training in den Landkrug gekommen, um das sportliche Ereignis mit Gleichgesinnten anzuschauen. Eine Glanzleistung kann er Jogis Jungs nicht bescheinigen. Aber sie machten es sehr spannend: Erst in der 84. Minute erzielten sie den 2:2-Ausgleich, durch den es am Ende zum Weiterkommen reichte.

Platzierung hat sich immer wieder geändert

Die Spannung lag auch am Verlauf der zeitgleichen Partie zwischen Portugal und Frankreich, während der insgesamt vier Tore fielen und durch die sich die Platzierung der deutschen Mannschaft in der Tabelle und damit deren Aussichten aufs Weiterkommen immer wieder veränderte. Doch letztlich schafften es die Deutschen durch das Tor von Leon Goretzka aus eigener Kraft auf Platz zwei und damit ins Achtelfinale.

Eine Achterbahn der Gefühle

Doch bis es so weit ist, gehen die Fans durch eine Achterbahn der Gefühle. Schon in der elften Minute köpft Adam Szalai das erste Tor für die Ungarn. Jubel gibt es dann in der 66. Minute beim Ausgleich durch Kai Havertz: Ein Unentschieden würde fürs Weiterkommen reichen. Doch das Glück währt nur kurz: Fast unmittelbar darauf nutzt András Schäfer die Unaufmerksamkeit der Deutschen für ein schnelles Konter-Tor zum 2:1 für Ungarn. Das Bangen geht also weiter.

„Sané war eine glatte Sechs!“

„Sané war eine glatte Sechs, und einen richtig Guten gab es nicht“, so die Meinung von Peter Krätzig. Er hat früher selbst gekickt und sich die Begegnung mit seiner Tischtennis-Mannschaft angeschaut. „Es war sicher kein leichtes Spiel, weil die Ungarn sich hinten rein gestellt haben und es für unser Team schwer war, durchzukommen. Aber von 22 Weltstars kann man erwarten, dass sie gegen eine Mannschaft wie Ungarn Lösungen finden“, betont er. Besonders harsch ist seine Kritik am zweiten Gegentor für die Deutschen: „Das hätte jede Kreisklassen-Mannschaft besser gemacht!“

Während die Gäste sich mit der deutschen Nationalmannschaft durch das Spiel zittern, steht Landkrug-Wirt Michelle Reiter hinter der Theke im großen Biergarten-Zelt, um seine Gäste mit Getränken zu versorgen. „Mein Team und ich arbeiten heute natürlich in erster Linie, und wir tun das auch sehr gern. Trotzdem kann ich das Spiel nebenbei mitverfolgen“, sagt er, während er routiniert das nächste Bierglas unter den Zapfhahn hält.

Auch beim Spiel am Dienstag, 29. Juni, ab 18 Uhr gegen England bietet Reiter in seinem Biergarten ein Public Viewing an. „Die Anzahl der Plätze ist aber begrenzt, man sollte auf jeden Fall reservieren“, rät der Wirt.

Von Kerstin Wosnitza