Peine

Zahlreiche Peiner wollen den Menschen in der vom Krieg gebeutelten Ukraine helfen. Die Serviceclubs Round Table und Old Table nahmen eine riesige Anzahl an Sachspenden entgegen, die am Mittwoch in sechs Transporter verladen wurden. Die Fahrzeuge machten sich am Abend auf den Weg in Richtung der moldawisch-ukrainischen Grenze. Ebenfalls an Bord: Jan-Philipp Schönaich, Mitorganisator der Spendenaktion.

„Das Spendenaufkommen hat uns übermannt, wir sind unendlich stolz auf die Peinerinnen und Peiner“, sagte Schönaich, der den Serviceclubs Old Table und Lions angehört. Sowohl der Lions- als auch der Rotary Club Peine steuerten Geldspenden in Höhe von je 3000 Euro für das Hilfsprojekt bei, weitere 4000 Euro kamen von Inner Wheel. Über den ganzen Tag verteilt packten und verluden Schülerinnen und Schüler der Burgschule zusammen mit Old Tablern die Kisten mit Hilfsgütern.

Viele Spenden: Zunächst ist nur Platz für das Nötigste

Es sind sogar so viele Kisten geworden, dass gar nicht alles in die sechs Transporter passte. Daher wird nun alles, was am dringendsten benötigt wird, direkt an die ukrainische Grenze gebracht, der Rest kommt zunächst in ein Zentrallager, um von dort aus nachgeschickt zu werden. Zu den Spenden gehört alles von Verbandskästen über Hygieneartikel bis zu Babynahrung – der Großteil ist Neuware. „Zum Beispiel gehören hochwertige Schlafsäcke dazu“, so Schönaich. Das DRK Woltorf steuerte zudem 20 Feldbetten für Kriegsflüchtlinge bei.

Die Hilfsbereitschaft ist groß in Peine: Sechs Transporter mit den nötigsten Hilfsgütern machten sich am Mittwoch auf den Weg an die ukrainische Grenze, alle weiteren Kisten sollen zunächst in ein zentrales Lager gebracht werden. Quelle: Ralf Büchler

Vorgesehen ist, dass der Peiner Hilfskonvoi innerhalb von 24 Stunden die rumänische Grenze erreicht, wo eine kurze Pause eingelegt werden soll. Am nächsten Morgen geht es dann weiter in Richtung der ukrainischen Grenze in Moldawien. Rund 2000 Kilometer ist die gesamte Strecke lang. Zwölf Männer und eine Frau umfasst die Besatzung der Transporter. „Die Frau hat selbst Familie in der Ukraine und ist unsere Übersetzerin“, erklärte Schönaich.

Sonntag sollen Kriegsflüchtlinge in Peine eintreffen

An der Grenze sollen die Hilfsgüter dann übergeben werden. Und nicht nur das: In den Transportern sollen Kriegsflüchtlinge – Frauen und Kinder – mit zurück nach Peine fahren. Geplante Ankunft ist am Sonntag. Die Wohnungen und Räume für Flüchtlinge bieten hilfsbereite Privatpersonen aus dem Kreis Peine an.

Der Rotary Club Peine unterstützt das Hilfsprojekt und hat bei der Volksbank Brawo ein Konto unter DE 90 26 99 10 66 71 89 10 90 00 eingerichtet. Auf dieses können Spenden mit dem Hinweis „Hilfe Ukraine“ überwiesen werden, ab einem Betrag über 300 Euro gibt es eine Spendenquittung.

Von Dennis Nobbe