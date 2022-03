Hilfsbereitschaft ist groß: Viele Peiner wollen Flüchtlinge aufnehmen

Kreis Peine

Nur einen Tag nach dem ersten Gespräch der Bürgermeister der Stadt Peine und der Kreisgemeinden liegen den Hauptverwaltungsbeamten bereits zahlreiche Hilfsangebote für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine vor. Und das ist auch nötig, denn die gemeindeeigenen Wohnungen sind zum Großteil schon belegt.

„Wir haben an gemeindlichen Wohnungen nur noch ein kleines Kontingent über“, sagt etwa Vecheldes Bürgermeister Tobias Grünert (CDU). Nichtsdestotrotz werde die Gemeinde ihren Beitrag leisten, um den Kriegsflüchtlingen zu helfen. „Wir stehen in ganz engem Austausch mit dem Landkreis Peine und sammeln hier Hilfsangebote von Freiwilligen und Ehrenamtlichen“, so der Bürgermeister.

Wenig Wohnungen in Gemeindebesitz frei

Auch in Edemissen haben sich bereits Privatpersonen bei der Verwaltung gemeldet, die gern Familien aufnehmen und auch sonst unterstützen möchten. Dies sei auch notwendig, denn: „Wenn wir morgen Flüchtlinge hier hätten, hätten wir keinen Platz. Freien Wohnraum im Gemeindebesitz haben wir nicht“, sagt Bürgermeister Tobias Faust (SPD). Er befürwortet eine dezentrale Aufnahme der Flüchtlinge.

Auch die Gemeinde Wendeburg möchte die Flüchtlinge in Wohnungen statt in einer Sammelunterkunft unterbringen. „Wir haben noch sechs Wohnungen zur Verfügung und auch schon Wohnraum-Angebote aus der Bevölkerung erhalten. Zudem prüfen wir aber, ob wir – in Absprache mit dem Ortsbürgermeister – möglicherweise das Dorfgemeinschaftshaus in Sophiental in Anspruch nehmen können“, sagt Bürgermeister Gerd Albrecht (CDU). Dieses werde zurzeit nicht genutzt. Darüber hinaus sei die Wendeburger Verwaltung damit beschäftigt, eine Bestandsaufnahme über Betten, Spinde und weitere Möbel zu erstellen, die seit der Flüchtlingskrise 2015 eingelagert sind.

Appell an Bevölkerung, Wohnraum zu melden

„Wir haben Ehrenamtliche, Dolmetscher – eine Jugendpflegerin, die die Sprache beherrscht – wir möchten schnellstmöglich helfen“, betont der Verwaltungschef und appelliert an die Menschen im Kreis Peine: „Wenden Sie sich an Gemeinden und Landkreis, wenn sie Wohnraum zur Verfügung stellen können – das würde helfen.“

Der Landkreis Peine koordiniert das Ganze, zurzeit lotet er die Unterbringungsmöglichkeiten für die Geflüchteten aus. „Wir prüfen außerdem, wie viele Feldbetten wir noch haben, wie wir diese am besten verteilen und ob wir weitere Betten organisieren müssen“, sagt Fabian Laaß, Sprecher der Kreisverwaltung. Auch beim Krisenstab-Treffen des Landkreises am Mittwoch, 2. März, werden neben der Corona-Pandemie auch die Flüchtlinge Thema sein, und für Freitag ist eine weitere Videoschalte der Bürgermeister aus Stadt und Kreis mit dem Landkreis geplant.

Von Mirja Polreich