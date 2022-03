Hilfsaktion für die Ukraine: Hier können die Peiner spenden

Peine

Schnelle Hilfe für die Kriegsregion Ukraine: Die Peiner Serviceclubs Round Table und Old Tablers haben sich spontan zusammengetan, um die Opfer des russischen Angriffs unbürokratisch zu unterstützen. Schon in der Nacht zu Donnerstag, 3. März, soll ein Konvoi losfahren – Ziel ist das moldawische Grenzgebiet zur Ukraine.

Mitorganisator Jan-Philipp Schönaich sagt: „Mit fünf Kleinbussen, besetzt mit je zwei Fahrern, wollen wir auf der Hinfahrt viele Hilfsmittel mitnehmen und auf der Rückfahrt möglichst viele Flüchtlinge – vor allem Frauen und Kinder – aus dem Kriegsgebiet holen und im Landkreis Peine unterbringen.“ Viele Peiner hätten schon private Unterkünfte angeboten. Falls aber noch jemand eine Wohnung oder ein Zimmer frei habe, solle er sich bitte melden.

Stadt Lwiw bittet um Unterstützung

Andreas Bahr. Quelle: Michael Lieb

Der Peiner Andreas Bahr, der lange Mitglied des deutschen Round-Table-Vorstandes war, hat durch sein internationales Netzwerk bereits Kontakte zu befreundeten Tablern in Rumänien und Moldawien hergestellt. „Diese haben dringend um Unterstützung gebeten“, betont er. Und der Bürgermeister der ukrainischen Stadt Lwiw (ehemals Lemberg) habe in einem Brief gezielt um Sachspenden gebeten. Viele private Spenden aus der Region seien bereits eingegangen, nur so könne man die Fahrt finanzieren.

Fahrt dauert 20 Stunden

Jan-Philipp Schönaich weiter: „Die Fahrt wird etwa 20 Stunden dauern – die Strecke ist ungefähr 2000 Kilometer lang – und führt durch Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien und endet dann in Moldawien.“ Aufgenommen, betreut und versorgt würden die Peiner Fahrer auf dem Weg von Tablern in Ungarn, Rumänien und Moldawien. Um den Menschen vor Ort helfen zu können, wolle man sie gezielt mit Sachspenden unterstützen. Schrecklicherweise müssen Mütter und Kinder ihre Väter im Kriegsgebiet zurückzulassen, denn in der Ukraine ist eine Ausreise für Männer zwischen 18 und 60 Jahren verboten.

„Dort brauchen die Menschen alles, was man im Alltag nutzt. Es werden daher dringend Decken, Feldbetten, Gaskocher, Isomatten, Taschenlampen, Batterien., Care-Pakete, Desinfektionsmittel, Windeln und Milchpulver benötigt. Dazu kommen noch Wasserflaschen, Essens-Rationen und Müsliriegel, Und auch Verbandskästen sind gefragt.“, so Schönaich. Daher seien alle Peiner aufgerufen, am Dienstag, 1. März, von 16 bis 18 Uhr Sachspenden am Haupteingang der Burgschule, Burgstraße 4, abzugeben. Nur Kleidung solle man nicht vorbeibringen.

Jan-Philipp Schönaich. Quelle: Ralf Büchler

Auf dem Rückweg wollen die Tabler dann so viele Flüchtlinge wie möglich mit nach Deutschland nehmen. „Bei den fünf Kleinbussen mit je neun Sitzen sind dies abzüglich der jeweils beiden Fahrer 35 Plätze“, erklärt der Organisator. Am Sonntag, 6. März, will man dann wieder in Peine sein und die Flüchtlinge in den Unterkünften unterbringen. Nach Angaben des niedersächsischen Flüchtlingsrates können ukrainische Staatsangehörige visumfrei nach Deutschland einreisen, wenn ein biometrischer Reisepass vorliegt. Und darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, einen visumfreien Kurzaufenthalt per Aufenthaltserlaubnis für einen weiteren Aufenthalt von längstens 90 Tagen zu verlängern.

Dennis Tschesche von Round Table freut sich über die große Unterstützung aus dem Peiner Land und betont: „Wenn ein Freund nach Hilfe fragt, dann hilft man natürlich. Wir wollen schnelle und unbürokratische Unterstützung bieten und fahren daher selbst an die Grenze. So können wir sicherstellen, dass unsere Spenden auch wirklich bei den Bedürftigen ankommt.“ Wer Kontakt aufnehmen oder helfen möchte, wendet sich per E-Mail an praesident@144-de.roundtable.world.

Der Rotary-Club Peine unterstützt das Projekt und hat ein Konto unter DE 90 26 99 71 89 10 90 00 eingerichtet. Auf dieses Konto können die Spenden Überwiesen werden, ab einem Betrag über 300 Euro wird es eine Spendenquittung geben.

Spenden-Aktion bei der Corona-Impfung Impfen für die Gesundheit und den guten Zweck: Das ist noch am 1. und 2. März in der Impfstation am Peiner Klinikum möglich. Denn: „Egal ob Erst- oder Viertimpfung gegen Corona – pro Impfung spenden wir 5 Euro für die Ukraine-Hilfe“, sagt Impfstationsleiter Dr. Jan Heinemann. Das Geld soll an das Deutsche Rote Kreuz gehen, das mit seiner „Nothilfe Ukraine“ etwa Hilfstransporte, die Versorgung der Bevölkerung oder der Flüchtlinge ermöglicht. Nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine war im Team der Impfstation die Idee der Spendenaktion aufgekommen. „Man macht sich Gedanken“, betont Dr. Heinemann.

Von Thomas Kröger