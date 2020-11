Hilfe im November-Lockdown: Peiner Banken appellieren zum Kauf vor Ort

Kreis Peine

Die Corona-Beschränkungen haben den Bummel-Spaß vertrieben. Zum Cappuccino im Café oder zum Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt verabreden und danach gemeinsam in Geschäften shoppen – dieses beliebte Zusammenspiel ist auch in Peines Fußgängerzone nicht möglich. Die Einzelhändler dürfen zwar geöffnet haben, doch der Handelsverband Niedersachsen registriert im November-„Lockdown light“ in den Innenstädten bereits immense Umsatzeinbrüche. Stefan Honrath, der Leiter der Direktion Peine der Volksbank Brawo, hatte es befürchtet: „Wir dürfen nicht unterschätzen, dass von dem Lockdown light auch Branchen betroffen sind, die es nicht unmittelbar tangiert“, warnt er. Wenn Cafés oder Restaurants in Innenstädten schließen müssen, dann habe das eben auch gravierende negative Auswirkungen auf Einzelhändler.

Abholen, bestellen, Gutscheine kaufen – so lässt sich helfen

Auch deshalb appelliert Honrath an die Peiner, die Geschäftsleute zu unterstützen: „Ich wünsche mir, dass sie den Angeboten im Peiner Land treu bleiben und sie vielleicht in dieser besonderen Situation sogar noch mehr nutzen als sonst“, sagt er. Außer-Haus-Verkauf von Restaurants, Gutschein-Aktionen – helfen könne man vielfältig.

Das sieht auch Elke Brandes, Pressesprecherin der Sparkasse Hildesheim-Goslar-Peine, so. „Einiges hat schon im Frühjahr gut funktioniert: Möglichst viel lokal einkaufen, abholen, bestellen. Man kann zum Beispiel auch in seinem Lieblingsladen Gutscheine kaufen, wenn man aktuell nichts Bestimmtes braucht. Viele Händler bieten auch Online-Shops an. Jeder Kauf, der vor Ort getätigt wird, kann helfen. Wer auch künftig Händler vor Ort haben möchte, sollte diese aktiv unterstützen“, betont sie.

Zurückhaltung bei Krediten zu spüren

Trotz Einnahme-Ausfälle von Kunden in der Corona-Krise sind die Banken übrigens nicht mit Kreditanfragen überhäuft worden. „Bei den Unternehmen war ein sowohl sehr umsichtiges als auch vorsichtiges Agieren festzustellen“, bilanziert Peines Brawo-Chef Stefan Honrath. Im Falle von Förderkrediten vom Bund sei häufig mit dem Argument verzichtet worden, dass sie ja ohnehin zurückgezahlt werden müssten. Was jedoch umfangreich genutzt wurde, sei das Angebot der Tilgungsaussetzung gewesen.

Die Sparkasse beobachtet, dass von der Corona-Krise nahezu alle Branchen betroffen sind, doch manche besonders hart. „Die, die keine oder nur bedingt Nachholeffekte zu erwarten haben wie Gastronomie oder Tourismus“, erläutert Pressesprecherin Elke Brandes. Entsprechend unterschiedlich sei auch die Betroffenheit in den verschiedenen Branchen. „In einigen Fällen haben wir auch bereits den Verzicht auf ursprünglich beantragte Liquiditätshilfen erlebt“, merkt sie an.

Wirtschaftsförderer lobt die November-Hilfe

Nach der Corona-November-Notbremse der Bundesregierung nahm übrigens nicht nur der Beratungsbedarf von Geschäftsleuten in Peines Banken zu – auch bei Armin Obermeier, dem Wirtschaftsförderer der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito), klingelte das Telefon heiß. Vor allem zu Förderungen und Überbrückungshilfen häuften sich die Anfragen, als klar war, dass zum Beispiel Gaststätten, Kinos oder Fitness-Studios wieder schließen müssen. Mit dem Inhalt der Novemberhilfe des Bundes ist der Wirtschaftsförderer übrigens sehr zufrieden. „Auch wenn das vielleicht nicht alle gerne hören, aber man muss auch mal die Kirche im Dorf lassen. Mit der Regelung, dass 75 Prozent des Umsatzes vom November 2019 erstattet werden, wurde für die betroffenen Betriebe zumindest eine Planungssicherheit geschaffen“, sagt Obermeier. Zudem seien diesmal auch Solo-Selbstständige besser berücksichtigt worden. „Richtig gemacht“, lobt der Experte.

Wichtig sei jedoch vor allem, dass die Hilfen auch unbürokratisch und schnell ausgezahlt werden – da waren sich der Wirtschaftsförderer und die Peiner Banken einig. „Das wird entscheidend sein, ob eine gewisse Zuversicht bei den Unternehmen erhalten bleibt – und die brauchen wir“, betont Peines Brawo-Chef Stefan Honrath.

Von Christian Meyer