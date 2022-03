Der Krieg in der Ukraine löst eine Welle der Hilfsbereitschaft aus, die ungebrochen ist. Zahlreiche Peiner engagieren sich. Der Verein „Familien für Familien“ koordiniert Hilfsangebote und möchte eine Willkommenskultur schaffen.

Krieg in der Ukraine

