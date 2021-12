Peine/Kampala

Das ostafrikanische Land Uganda hat nicht nur eines der geringsten Bruttoinlandsprodukte der Welt, sondern auch eine der höchsten HIV-Raten. Viele Kinder werden dadurch zu Waisen oder leiden selbst an Aids. Um ihnen zu helfen und bessere Bildungschancen zu ermöglichen, hat der gemeinnützige Rotary Club Peine ein Schulprojekt unterstützt, das in Ugandas Hauptstadt Kampala umgesetzt wurde. Ende 2021 ist das Projekt ist abgeschlossen – zumindest vorerst. Der Peiner Rotary-Präsident Thomas Drews und Vorstandsmitglied Joachim Grete blicken zufrieden auf den Erfolg.

Zunächst ein Blick zurück: Auf das Projekt aufmerksam wurden die Peiner Rotarier im Jahr 2016. In Kampala war der weitere Betrieb einer Schule für die Waisenkinder nicht möglich, außerdem war das Gebäude in einem äußerst maroden Zustand und hatte weder Küche noch Sanitäranlagen. Ein Neubau musste her – doch gab es dafür weder Geld noch ein Grundstück. Dank einer Spende der niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung konnte die Hilfsorganisation UYWEFA (Uganda Youth and Women’s Effort Fighting AIDS) 2018 eine Baufläche für die Schule erwerben. Nun war der Rotary Club gefragt: Viele privaten Spender, aber auch andere Serviceclubs steuerten Mittel bei, damit die Schule schrittweise ausgebaut werden konnte.

Ein Bild vom Aufbau des neuen Schulgebäudes. Quelle: Rotary Club Peine

„Nachhaltigkeit ist in Entwicklungsländern immer ein Problem“

„Wichtig war, dass das Projekt nachhaltig ist – denn Nachhaltigkeit ist in Entwicklungsländern immer ein Problem“, schildert Drews. Einen Rückschlag gab es dann im Jahr 2019: Rotary International stellte die Förderung von Schulen ein. „Dadurch ist unser Projekt eingestürzt wie ein Kartenhaus“, sagt Drews. Danach sah es zumindest aus – doch wo sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Rotary International verlagerte seinen Schwerpunkt auf andere Bereiche, zum Beispiel Wasserversorgung und Hygiene. Beides gehört auch zu der neuen Schule, und so floss die Förderung in Kampala weiter – nur in einen anderen Teilbereich, zu dem eine Regenwasser-Gewinnungsanlage, der Sanitärbereich und eine kleine Kläranlage der Schule gehören.

Rund 94 000 US-Dollar – nach derzeitigem Kurs etwa 83 000 Euro – hat der Rotary Club in den vergangenen Jahren für diesen Teil des Projekts gesammelt. Die Hälfte stammt aus Peine, Rotary International verdoppelte die Summe. Die letzten 8000 Euro wurden beim Berkhöpen-Cup auf dem Platz des Golfclubs Peine-Edemissen generiert. Mit der finanziellen Hilfe von Rotary war es möglich, in Uganda eine Schule nach örtlichen Maßstäben zu errichten, mitsamt Schlafplätzen und einer täglichen Mahlzeit für die Kinder sowie einer Lehrer-Unterkunft. „Hierzulande würde man dazu Internat sagen“, so Drews.

Schule steht mittlerweile auf eigenen Beinen

Schon seit 2019 läuft der Schulbetrieb, nebenher wurde der Gebäudekomplex nach und nach weiter ausgebaut. „Ziel sollte von Anfang an sein, dass die Schule auf eigenen Beinen steht“, erläutert Grete, der bis vor einiger Zeit selbst Präsident des Peiner Rotary Clubs gewesen ist und von Drews abgelöst wurde. Das ist nun gelungen, die Schule für mehrere Hundert Kinder ist komplett funktionsfähig. Während Beschulung, Unterkunft und Essen für die Waisen und armen aidskranken Kinder kostenlos sind, zahlen Eltern wohlhabenderer Familien Schulgeld, um den Gesamtbetrieb mitzufinanzieren.

Und die ersten Erfolge sind schon sichtbar: Die bisherigen Schulabgänger hätten landesweit immer gut abgeschnitten, erklärt Grete. „Ein paar der Abgängerinnen haben sogar schon ihre eigene Schneiderei eröffnet.“ Ein weiterer Ausbau der Schule sei in Zukunft sicherlich möglich, sind Drews und Grete überzeugt – dann vielleicht auch wieder mit Unterstützung aus Peine.

Thomas Drews (l.) und Joachim Grete vom Rotary Club Peine. Quelle: Dennis Nobbe

Von Dennis Nobbe