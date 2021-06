Heiße Peiner Jobs: Auf dieser Baustelle kommt die Hitze von oben und unten

Peine/Steinbrück

9 Uhr und schon 28 Grad, die Sonne knallt. Wilfried Faber muss trotzdem dicke Stiefel und Handschuhe tragen – zur Sicherheit. Er ist Bauarbeiter und hat derzeit einen der heißesten Jobs in Peine. Mit Kollegen der Firma Singbeil baut er Straßendecken mit heißem Asphaltbelag, der mit bis zu 220 Grad angeliefert wird und bei rund 180 Grad mit viel Handarbeit eingebaut wird. „Die Hitze strahlt gut ab, wir sind dauernd am süppeln“, sagt er und zeigt auf die Wasserflaschen.

Sie trotzten der Hitze, freuten sich aber schon auf die kalte Dusche zum Feierabend: Franz Klöster (von links), Nikolaus Atnasias und Wilfried Faber. Quelle: Ralf Büchler

Kollege Franz Klöster hat ein Geschirrtuch zum Sonnenschutz und Schweißfänger umfunktioniert. Er trägt es unter seiner Mütze auf dem Kopf. Damit sieht er ein wenig aus wie eine Beduine, doch es schützt seinen Nacken auch vor einem Sonnenbrand. Asphaltarbeiten bei so einer Hitze – das ist schweißtreibende Schwerstarbeit. „Denn es ist von oben und von unten heiß“, verdeutlicht Klöster. Für diese Arbeiten seien Außen-Temperaturen bis 20 Grad noch optimal, alles darüber hinaus sei extrem belastend. Aber: „Die Hitze hat auch einen Vorteil, der Asphalt erkaltet nicht so schnell und kann gut verarbeitet und geglättet werden“, erläutert Klöster.

Genossenschaft verteilte Hitze-Pakete

Wilfried Faber hat sich für den bisher heißesten Tag des Jahres ordentlich mit Sonnenschutz eingecremt. „Von der Genossenschaft haben wir extra ein Paket bekommen. Da war auch eine Sonnenbrille drin“, verrät er. Der Arbeitgeber stellt zusätzlich Getränke. „Minimum fünf Liter trinke ich an so heißen Tagen“, verrät Hjdin Krasniqi. Er fährt den Laster, mit dem er den in einem Werk in Bülten vorgemischten, dampfenden Asphalt-Beton zur Baustelle an der B1 bei Steinbrück transportiert. In einem Thermofass, damit er schön heiß bleibt.

Arbeitsbeginn wird möglichst vorgezogen

Die heiße Ware wird verteilt und anschließend unter anderem mit einer Profi-Rüttelplatte und mit einem Walzen-Fahrzeug verfestigt und geglättet. Franz Klöster fährt die Walze. „Mein Cabrio“, flachst er. Nur für frischen Fahrtwind ist es zu langsam. Zur Frühstückspause zieht sich das Team in den Schatten zurück, den das Transport-Fahrzeug bietet.

An Hitzetagen versucht die Asphalt-Truppe früher als üblich zu beginnen, um der Nachmittagssonne zu entgehen. „Gerne um 6 Uhr. Aber das geht leider nicht überall“, verweist Klöster auf Baustellen in Wohngebieten. Wohin sein erster Weg nach Feierabend führen wird, weiß er schon: „Unter die kalte Dusche.“

Von Christian Meyer