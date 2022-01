22.2.22 - Heiraten in Peine: So viele Paare trauen sich am „Schnapszahl-Datum“?

Gleich zwei Daten sind in diesem Jahr „Schnapszahlen“: der 2.2.22 und der 22.2.22. Geben sich an diesem Tag mehr Paare als sonst das „Ja-Wort“ im Kreis Peine? Weshalb sind diese Tage so beliebt? Ein Paar aus Ilsede verrät den Grund.