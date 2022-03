Der SPD-Politiker Egon Bahr hat sich in den 1960er-Jahren einen Namen durch den neuen Ansatz „Wandel durch Annäherung“ in der Ostpolitik gemacht. Die Peiner Genossen schätzen ihn so sehr, dass sie ihre Geschäftsstelle nach ihm benannt haben. Was würde Bahr wohl zur aktuellen Situation in der Ukraine sagen?