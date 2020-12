Peine

Die Stadt Peine rechnet 2021 mit erheblichen Mindereinnahmen und einem Minus 21,2 Millionen Euro. Finanzielle Probleme hatte es schon vorher gegeben, durch die Coronakrise verschärft sich die Situation zusätzlich. Die Meinungen in der Politik zu dem Zahlenwerk der Verwaltung gehen stark auseinander. Darüber entschieden wird an diesem Donnerstag, 17. Dezember, ab 17 Uhr im großen Saal des Peiner Forums. Trotz massiver Kritik zeichnet sich eine Mehrheit ab.

Grüne und SPD unterstützen den Haushaltsplan

„Die Gruppe SPD/Grüne unterstützt den Haushaltsplan mit dem Haushaltssicherungskonzept“, sagt Fraktionsvorsitzender Matthias Wehrmeyer. Zwar gebe es wegen des Ausbaus der Kinderbetreuung, besserer Bezahlung der Mitarbeiter in diesem Bereich und der Übernahme des Klinikums ein Defizit. Dennoch enthalte der Entwurf mit Investitionen im Kinder- und Jugendbereich, der Schulentwicklung, der Strukturpolitik, des Wohnungsbaus und der Fortführung der Industrie- und Gewerbeansiedlung zukunftsweisende Perspektiven. So könne die Entwicklung der Stadt weiterhin zukunftsfähig gestaltet werden.

„Zusätzlich zum seit Jahren bestehenden Defizit aus der Kinderbetreuung kommen nun die finanziellen Belastungen infolge der Corona-Pandemie und die Kosten für das Klinikum hinzu. Der vorgelegte Haushalt für 2021 ist ein Spagat zwischen dem Bemühen, unnötige Ausgaben zu vermeiden und gleichzeitig die notwendigen Investitionen auf den Weg zu bringen. Die Grünen tragen diesen Weg mit“, ergänzt Elke Kentner (Grüne).

Meier ( CDU ) kritisiert die „verkorkste“ Baulandpolitik

Zu einer ganz anderen Bewertung kommt Andreas Meier ( CDU). „Der sehr ordentlich agierende Arbeitskreis hatte gute Vorschläge zu haushaltssichernden Maßnahmen erarbeitet. Das, was nun beschlossen werden soll, ist nicht einmal ein Tropfen heißem Stein“, moniert er. Ihm fehlt insbesondere die Betrachtung der Gewerbeflächenentwicklung und der Gewerbesteuereinnahmen, es gebe keine erkennbare Perspektive zur Haushaltskonsolidierung, kein Konzept zur Einsparung von Personalkosten in der Verwaltung, unnötige Gutachten, einen falschen Fokus auf der Logistikbranche und eine „verkorkste“ Baulandpolitik. „Die CDU-Ratsfraktion wird den Haushalt ablehnen“, kündigt Meier an.

„Zusammengefasst: Die finanzielle Situation der Stadt ist – trotz der brummenden Wirtschaft – seit Jahren unbefriedigend. Die Corona-Auswirkungen werden dies weiter verschlechtern. Dauerhafte Lösungen sind nicht in Sicht, es werden seit Jahren fast nur Mini-Sparvorschläge genannt – oder solche, die noch offen oder von Ergebnissen teurer Prüfaufträge abhängig sind“, kritisiert Karl-Heinz Belte (FW-PB). Er möchte die Einkaufssituation verbessern, sieht die Ansiedlung von Logistikern kritisch und mahnt Verhandlungen mit dem Landkreis wegen der Finanzierung der Kita-Betreuung an. Zudem regt er an, mehr mit anderen Kommunen zusammenzuarbeiten. Seine Fraktion werde dem Haushalt nicht zustimmen.

Eggers (Linke): „Nicht die Zeit für Sparwut“

Mit der Corona-Pandemie und der Beteiligung am Kauf des Klinikums blicke man auf ein ungewöhnliches Jahr zurück, sagt Jürgen Eggers (Linke). „Der Haushalt bleibt defizitär, dennoch ist jetzt nicht die Zeit zur Sparwut. Wir müssen in der Lage sein, Menschen und Firmen unter die Arme zu greifen, die durch Corona in eine existenzielle Notlage geraten.“ Er werde dem Haushalt zustimmen, auch wenn er sich mehr Tempo bei der Schaffung neuer Kita-Plätze, der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum und der Digitalisierung der Schulen wünsche. Er sieht Bund und Land in der Verantwortung, mitzugestalten und mitzufinanzieren, damit die Kommunen Spielräume behalten.

Ralf Zornemann ( FDP/Piraten) kündigt an, den Haushalt abzulehnen. „Zwar befindet sich die Stadt durch die Corona-Pandemie und die nicht geplante Übernahme des Krankenhauses finanziell in einer misslichen Lage, aber wir vermissen ein Konzept wie die Kehrtwende beim Haushaltsdefizit geschafft werden kann.“ Er kritisiert unnötige Gutachten, ineffektive Strukturen bei Peine Marketing und ein fehlendes Konzept für eine Straffung der Verwaltung. Peine habe ein unterdurchschnittliches Gewerbesteueraufkommen, da man auf Logistiker setzt, die viel Fläche versiegeln, wenig Arbeitsplätze schaffen und kaum Gewerbesteuer bringen. Für die Jugend müsse man die Stadt attraktiver machen.

„Für mich ist nicht erkennbar, wie wir künftig einen ausgeglichenen Haushalt bekommen, wenn es uns nicht gelingt, die finanzielle Ausstattung für die Erfüllung unserer Aufgaben wesentlich zu verbessern“, sorgt sich Thomas Weitling (parteilos). Die Streichung der investiven Sportförderung oder auch die Änderung der Beschlusslage zur Gewinnausschüttung der Peiner Heimstätte seien beispielhaft für falsche Maßnahmen zur Haushaltssicherung. „Gleichzeitig fehlt mir im Haushalt ein positives Zeichen, wie wir nach der Corona-Pandemie mit Problemstellungen umgehen wollen.“

Von Kerstin Wosnitza