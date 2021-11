Haushalt 2022: Kreis Peine erzielt Überschuss von 960 000 Euro.

Kreis Peine

Der Haushalt 2022 des Landkreises Peine wird nach jetzigem Planungsstand mit einem Überschuss in Höhe von rund 960 000 Euro abschließen. „Dies ist nicht gerade viel, aber immerhin ein Plus“, sagte Landrat Henning Heiß (SPD) am Mittwoch bei der Präsentation des Zahlenwerkes. Das heißt, es gebe auch einen kleinen Spielraum. „Eine gewisse Unsicherheit gibt es noch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes“, räumte Heiß ein. Deren genaue Höhe wird erst im Dezember bekannt sein.

Satzungsbeschluss soll am 23. Februar erfolgen

Heiß stellte das Zahlenwerk gemeinsam mit Kämmerer Frank Scharenberg vor. Am Abend wurde der Haushaltsentwurf in den Kreistag eingebracht, im Januar wird er dann in den Fachausschüssen beraten. Der Satzungsbeschluss soll am 23. Februar erfolgen. Trotz aller Unwägbarkeiten durch Corona sprach Scharenberg von einer guten Finanzsituation. Für den „Herrn der Zahlen“, der seit 2014 Kämmerer ist, wird es übrigens der letzte Haushalt sein, da er zum 1. Juni 2022 in die Altersteilzeit gehen wird.

Bei den Schlüsselzuweisungen geht die Kreisverwaltung im Ergebnishaushalt von geringeren Einnahmen in Höhe von rund 806 000 Euro aus, außerdem wird ein Defizit in Höhe von etwa 351 000 Euro laut Finanzplanung eingerechnet. Die Erhöhung der Kita-Förderung schlägt mit drei Millionen Euro zu Buche. Wie berichtet will der Landkreis die Qualitätsentwicklung in der Kinderbetreuung und Tagespflege mit zusätzlich fünf Millionen Euro unterstützen, dies ist ein Teil davon.

Für Unmut bei den Kommunen habe die erste Stufe der Kürzung des Landeszuschusses für die Kosten der Unterkunft gesorgt, berichtete Heiß. Durch die Hartz-IV-Reform habe es hier beim Land Einsparungen gegeben, die bislang an die Kommunen weitergegeben wurden. Dies soll nun nicht mehr geschehen und schlägt sich für den Kreis in einem Minus von 650 000 Euro nieder.

Fünf Millionen Euro mehr bei der Kreisumlage

Der Überschuss von gut 960 000 Euro resultiert im Wesentlichen aus einem deutlichen Plus von fünf Millionen Euro bei der Kreisumlage. „Die Gemeinden sind offenbar besser durch die Corona-Krise gekommen, als gedacht“, sagte Heiß. Dazu kommen rund 767 000 aus anderen Veränderungen.

Während im Finanzplan 2021 rund 34,8 Millionen Euro für Investitionen veranschlagt wurden, sind es aktuell rund 20 Millionen Euro. Dies liege daran, dass verschiedene Maßnahmen erst in Folgejahren finanztechnisch wirksam werden. „Wir haben keine Investitionsmaßnahme zurückgezogen“, betonte der Landrat. Alle Investitionen in Schulbauten oder für den Neubau einer Kreismusikschule sind weiter eingeplant. Der Kreditbedarf ist im Haushaltsentwurf mit rund 16 Millionen Euro veranschlagt.

Die Ausgaben im Haushalt 2022. Quelle: Landkreis Peine

Auf der Ausgabenseite schlagen die Transferleistungen mit rund 186 Millionen Euro sowie die Personalkosten (1100 Mitarbeiter) mit etwa 64 Millionen Euro am stärksten zu Buche. Zu den Transferleistungen gehören unter anderem Ausgaben für die Jugendhilfe, Kosten der Unterkunft, Arbeitslosengeld II (Hartz IV) und Eingliederungshilfen sowie Hilfe zum Lebensunterhalt und zur Pflege. „Bei der Jugendhilfe bekommt der Kreis nichts zur Gegenfinanzierung“, betonte Heiß. Dies mache deutlich, wie wichtig die Prävention in diesem Bereich sei. Bei den Einnahmen gehören die Kreisumlage (94 Millionen Euro), Schlüsselzuweisungen (38 Millionen), Erstattungen nach dem Sozialgesetzbuch II (67 Millionen), Erstattungen aus dem Bundesteilhabe-Gesetz (37 Millionen) und Verwaltungsgebühren, Entgelte sowie Bußgelder (32 Millionen) zu den größten Posten.

Die Einnahmen im Haushalt 2022. Quelle: Landkreis Peine

Die Kreisumlage ist mit 58,1 Umlagepunkten konstant. Der Kreis Peine bestreitet mit etwa 97,2 Millionen Euro gut 53 Prozent der Aufwendungen für die örtliche Gemeinschaft, die Einnahmen aus der Kreisumlage sind mit etwa 94 Millionen Euro niedriger. Sorgen bereitet weiter die geringe Steuerkraft, der Kreis liegt hier um rund 132 Euro pro Kopf unter dem Landesdurchschnitt. Das zeige, wie wichtig es sei, Unternehmen mit qualifizierten Arbeitsplätzen anzusiedeln.

Positiv ist, dass die Kassenkredite, die mit einem Überziehungskredit beim Girokonto vergleichbar sind, laut Scharenberg weiter auf 20 Millionen Euro gesenkt werden konnten. Hier rechnet er mit einem weiteren Rückgang bis Jahresmitte auf 10 Millionen Euro. Der Schuldenstand wird sich bis Ende 2022 voraussichtlich auf etwa 150 Millionen Euro belaufen.

Von Jan Tiemann