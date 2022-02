Hausbesuche für PCR-Tests in Peine gestartet: „Die Leute sind total dankbar“

Kreis Peine

In Peine gibt es jetzt nicht nur Lieferdienste für Pizza oder Pakete, sondern quasi auch einen für PCR-Abstriche und Corona-Antigenschnelltests. Die Teststation am Peiner Klinikum hat einen ständigen Fahrdienst für Hausbesuche eingerichtet. „Und der Bedarf ist riesengroß, nicht alle Leute sind mobil“, stellt Dr. Jan Heinemann fest, der zusammen mit Andreas Thrun das Testzentrum und die Impfstation am Peiner Klinikum betreibt.

Ohne Auto kann ein PCR-Test zum Problem werden

Denn Peiner, deren Corona-Selbsttest positiv ausgefallen ist, können vor einem echten Problem stehen: Wie sollen sie an einen Abstrich für einen gewissheitbringenden PCR-Test kommen, wenn sie keinen Führerschein und ein eigenes Auto haben oder wegen einer Gehbehinderung kein Testzentrum oder die Arztpraxis zu Fuß erreichen können. Sich nach einem positiven Test-Ergebnis in einen Bus oder die Bahn setzen – bitte, nicht! Vorm gleichen Problem stehen die, die sich aus der Quarantäne freitesten lassen wollen und dafür einen negativen PCR-Test benötigen. Andere fühlen sich zu schwach, um für den Test einen Arzt zu besuchen, wie es üblich ist. Darauf hat die Teststation nun reagiert und bietet ein mobiles Team an, das im silbergrauen Chevrolet Captiva durch den Landkreis tourt. Rund 10 bis 15 Besuche sind es zum Start täglich gewesen. Von Familien mit Kindern bis zu Senioren: „Die Leute sind total dankbar für das Angebot“, stellt Antje Seelisch aus dem Testteam fest.

Mitarbeitende sind oft auch Seelentröster

Mit dem Abstrich alleine sei es oft nicht getan. „Wir sind auch Seelentröster und es gibt sehr viel Aufklärungsbedarf“, beobachtete Seelisch. Die Verunsicherung ist groß, registrierte auch Dr. Jan Heinemann. „Der Test geht oft schneller als die Fragen, die dann noch beantwortet werden sollen“, sagt er.

„Die Leute sind total dankbar für das Angebot“: Antje Seelisch (links) und Maxi Sophie Leinemann nehmen Peinern auch Corona-Abstriche bei Haus- oder Vor-Ort-Besuchen ab. Quelle: Ralf Büchler

Per Telefon oder E-Mail können Betroffene das mobile Team buchen. Nach Eingang der Anfragen wird eine Tour durch den Landkreis zusammengestellt. An Bord des Mobils ist in der Regel auch eine Verwaltungskraft. „Manchen nehmen wir den Test dann vor Ort im Freien ab“, schildert Antje Seelisch. Mitunter kann nach der Buchung sogar noch tagesaktuell reagiert werden, in der Regel aber erst am Folgetag.

Ältere können sich sogar zu Hause impfen lassen

Rund 3000 Peiner sind derzeit an Corona erkrankt, ungefähr die gleiche Zahl befindet sich in Quarantäne, täglich meldete das Gesundheitsamt zuletzt Hunderte neue Fälle – da verwundert es nicht, dass die Test- und Impfstation am Peiner Klinikum inzwischen den kompletten Donnerstag für ihr mobiles Angebot freigeschaufelt hat. Denn nicht nur Abstriche für PCR- oder Antigenschnelltests werden vor Ort genommen, für Bettlägerige und Senioren etwa bietet der Fahrdienst sogar Corona-Impfungen im Haus an. Gerade die über 70-Jährigen, die derzeit mitunter sogar schon ihre zweite Booster-Impfung erhalten dürfen, sind oft nicht mehr mobil. „Wir wollen damit eine Lücke schließen, das mobile Team ist dafür mitunter sogar sonntags unterwegs“, erläutert Dr. Jan Heinemann.

Termine für Abstriche oder Impfungen können Betroffene beim mobilen Team der Test- und Impfstation am Peiner Klinikum unter Telefon 05171/931772 oder per E-Mail an fahrdienst@impfstation-peine.de buchen. Für Besuche vor Ort ist montags, mittwochs und samstags von 9 bis 16 Uhr sowie dienstags von 12.30 bis 19 Uhr und freitags von 9 bis 19 Uhr geöffnet.

Von Christian Meyer