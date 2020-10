Peine

Im Peiner DRK-Seniorenheim „Haus am Stadtpark“ folgt derzeit eine schlechte Nachricht auf die andere: Am Mittwoch stand fest, dass drei weitere Mitarbeiter an Corona erkrankt sind. „Alle wurden umgehend unter Quarantäne gestellt“, sagt DRK-Kreis-Geschäftsführer Ralf Niederreiter. Symptome würde keiner von ihnen zeigen. Glück im Unglück: Keiner der zuletzt getesteten Bewohner ist infiziert.

Ende September kam es in dem Heim an der Woltorfer Straße zu einem Corona-Ausbruch, sechs Bewohner und drei Mitarbeiter wurden zunächst positiv auf das Virus getestet. Im Zusammenhang mit der Infektion starb eine 86-jährige Bewohnerin, die zuletzt im Klinikum intensivmedizinisch behandelt wurde. Erneut wurden Coronatests im Heim durchgeführt, insgesamt rund 60 in den Wohnbereichen 3 und 4.

Alle drei Angestellten haben im gleichen Bereich gearbeitet

Die drei jetzt positiv getesteten Angestellten haben in Bereich 4 gearbeitet, wo es auch den jüngsten Ausbruch gegeben hatte. Den erkrankten Bewohnern gehe es verhältnismäßig gut, bislang musste keiner von ihnen ins Krankenhaus verlegt werden, so Niederreiter. Zudem seien alle Wohnbereiche strikt voneinander getrennt worden, um eine weitere Ausbreitung des Virus eindämmen zu können.

Ersatzpersonal ist kurzfristig nicht zu bekommen

Dass nun drei Mitarbeiter ausfallen, sei natürlich eine Belastung: „Denn wir sind nicht in der Lage, kurzfristig Ersatzpersonal zu bekommen“, sagt Niederreiter. Also müsse man mit reduzierter Mannschaftsstärke weitermachen. Immerhin: „Die ersten drei Mitarbeiter, die vor einiger Zeit positiv auf Corona getestet wurden, sind mittlerweile genesen und zurückgekehrt.“ Doch ein Ersatz für die jetzt ausgefallenen Kräfte könnten die Rückkehrer nicht sein, da jeder von ihnen für unterschiedliche Arbeitsbereiche zuständig und entsprechend dafür geschult ist, erklärt der Geschäftsführer.

Entsprechend sei es nötig gewesen, einige Urlaube und freie Tage zu streichen, damit der Betrieb aufrechterhalten bleibt. Niederreiter betont: „Der Zusammenhalt der Mitarbeiter ist sehr groß, was uns hilft, durch diese schwere Zeit zu kommen.“ Weitere regelmäßige Coronatests sollen im Seniorenheim durchgeführt werden. Mindestens bis zur Aufhebung der Quarantäne soll das Besuchsverbot bestehen bleiben.

Von Dennis Nobbe