Das Schwarzfahren in der S-Bahn ist ihm jetzt zum Verhängnis geworden. Ein Intensivtäter (22), der aus Peine stammt, ist von der Polizei in Hannover festgenommen werden. Die Staatsanwaltschaft macht ihm jetzt im beschleunigten Verfahren den Prozess.

Polizei nimmt Intensivtäter (22) aus Peine in S-Bahn fest

