Hannah Stolzenburg verstärkt das Team des Kirchenkreisjugenddienstes Peine

Peine

Sie ist seit Anfang des Monats nicht nur „die Neue“ im Team des Kirchenkreisjugenddienstes in Peine, sondern sowohl leuchtendes als auch praktisches Beispiel für fruchtbringende evangelische Jugendarbeit: Diakonin Hannah Stolzenburg.

Intensive Mitarbeit im evangelischen Nachwuchs

„Meine Eltern haben sich nämlich bei der evangelischen Jugend kennen- und lieben gelernt“, erklärt die 29-jährige Religionspädagogin. Deswegen sei sie als deren Tochter „natürlich kirchlich sozialisiert aufgewachsen“ und besonders durch ihre Mutter religiös geprägt. Und so scheint es folgerichtig, dass Konfirmandin Hannah sich in ihrer Heimatstadt Verden zur intensiven Mitarbeit im evangelischen Nachwuchs entscheidet, nicht nur Gottesdienste, Aktionen und Freizeitangebote mitgestaltet, sondern sich auch in verschiedenen kirchlichen Jugend-Gremien bis hin zur Landesjugendkammer engagiert.

„Unsere Gemeinde-Diakonin hat mir nach meinem Abitur vorgeschlagen, in ihre beruflichen Fußstapfen zu treten.“ Aber Stolzenburg ist skeptisch. Zu Recht, wie es zunächst scheint, denn obwohl sie längst ihre Sensibilität für „soziale Gerechtigkeit“ entdeckt hat, gerät sie ausgerechnet während eines Aufenthaltes für die Organisation „Evangelische Freiwilligendienste“ in Paris an ihre persönlichen Grenzen. Für ein Jahr arbeitet die damals 20-Jährige dort in einem Kinderheim und ist dort auch untergebracht. „Das bedeutete, dass ich praktisch rund um die Uhr für die meist aus sozialen Brennpunkten stammenden Kinder und Jugendlichen von 5 bis 17 Jahren ansprechbar war.“ Ausgezehrt und ernüchtert von dem, was sie heute schlicht mit „vielfältigen Aufgaben“ umschreibt, flüchtet sie sich nach diesen prägenden Erfahrungen mit benachteiligten Kindern in die Entscheidung, beruflich umzuschwenken und in Hannover Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren.

Trotzdem lässt sie die „religiöse Sozialisation“ nicht mehr los, sie engagiert sich auch als Studentin weiter in der evangelischen Jugendarbeit, die verstörenden Erlebnisse des Frankreich-Jahres relativieren sich allmählich und überwiegen letztlich das Interesse am Wirtschaftsstudium. Ab jetzt schlingert Stolzenburg in beruflicher Selbstfindung von einem Praktikum zum nächsten beispielsweise in Kindertagesstätten, Kreisjugenddiensten und jobbt sogar als Postzustellerin. Besonders dort habe sie den Kontakt zu vielen unterschiedlichen Menschen entdeckt und geradezu genossen, sagt sie.

Studium „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ stellt sich als wegweisend heraus

Das Studium „Religionspädagogik und Soziale Arbeit“ in Hannover stellt sich für Stolzenburg als wegweisend heraus, zwei Semester studiert sie an einer Partnerhochschule in Helsinki und schloss vor zwei Jahren das Studium ab. Und wieder wird es ungewöhnlich: Wegen der Pandemie verläuft ihr Anerkennungsjahr in Hildesheim-Sarstedt „kompliziert, aber interessant und mit vielen spannenden Eindrücken“. So höchst unterschiedlich geprägt, aber auch erfahren freue sie sich auf ihre neue Aufgabe im Team des hiesigen Kreisjugenddienstes. Säkulare Jugendliche zu erreichen sei ihr ein besonderes Anliegen, das sie, „zwar durch meinen Glauben geprägt“, aber sehr behutsam und keinesfalls missionierend angehen wolle. Und wenn sie demnächst mit versonnenem Blick zum Himmel durch die Peiner Fußgängerzone flanieren wird, mag das auch daran liegen, dass ihr der Anblick der „Architektur der wunderschönen Häuser hier“ so gut gefällt.

Von Ulrich Jaschek