Handorf

Unbekannte sind am Sonntag zwischen 12 und 18 Uhr ein Einfamilienhaus an der Straße Am Pfarrgarten in Handorf eingebrochen. Die Täter hatte nach Angaben von Polizeisprecher Frank Oppermann eine Terrassentür aufgehebelt. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck gestohlen. Zum Schaden konnten noch keine näheren Angaben gemacht werden. Hinweise nimmt die Polizei in Peine unter (0 51 71) 99 90 entgegen.

Von Jan Tiemann