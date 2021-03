Handorf

Gemeinsam gehen Brigitte und Dieter Brennecke seit mehr als 50 Jahren durchs Leben. An diesem Mittwoch feiern die beiden Handorfer Goldene Hochzeit. Kennengelernt haben sie sich 1968 bei einer Feier. Eine Bekannte von Dieter hatte Brigitte auf die Party mitgebracht. Die damals 18- und 21-Jährigen waren sich auf Anhieb sympathisch.

Um mehr Kontakt zu Dieter zu bekommen, nahm Brigitte häufiger seine Fahrdienste in Anspruch. Allmählich kamen sie sich näher und wurden bald ein Paar. Nach drei Jahren folgte die Hochzeit, die im größeren familiären Rahmen gefeiert wurde – „selbstverständlich mit schönem Polterabend“, so Brigitte. Etwas später wurden die Brenneckes Eltern von zwei Söhnen, mittlerweile sind sie mehrfache Großeltern.

Beide waren in ihrer Gemeinde engagiert

„Es hat einfach gepasst, unsere Verbindung ist sehr harmonisch“, sind sich die Jubilare einig. Fast alles machen sie gemeinsam. Zu Beginn der Beziehung hat Brigitte in Hannover gewohnt, doch bald ist Dieter zu ihr gezogen. „Schließlich habe ich in Hannover gearbeitet, da war es doch klar, dass wir auch zusammen wohnen wollten“, erzählt der Versicherungsfachwirt. Als schließlich im Elternhaus von Brigitte eine Wohnung frei geworden ist, zogen die beiden nach Handorf.

Dort haben sie sich zunächst politisch engagiert, später war die heute 70 Jahre alte pensionierte Lehrerin als Ortsvertrauensfrau bei den Landfrauen und auch im Kreisvorstand tätig. Ihr Ehemann (74) setzte sich viele Jahre für die Männerarbeit in der Kirchengemeinde Handorf sowie in der Landeskirche ein. Ein weiteres Interesse gilt dem Förderverein des Kreismuseums Peine, dort war er ebenfalls aktiv und Vorstandsmitglied.

Gern ist das Paar im deutschsprachigen Raum verreist, etliche Jahre in ein Wochenendhaus bei Gifhorn und mittlerweile reisen sie auch mehrmals jährlich nach Heilbronn in die Nähe der Familie eines Sohnes und der Enkel. Doch auch in Handorf wird es dem Jubelpaar nicht langweilig. Gern kümmern sie sich um den Garten und gehen in den Wäldern der Umgebung spazieren. „Leider muss eine Feier am Hochzeitstag wegen Corona ausfallen, aber die können wir hoffentlich bald nachholen“, hoffen Brenneckes.

Von Antje Ehlers