Hamsterkäufe? So ist die Situation in den Peiner Supermärkten 

Kreis Peine

Der Krieg in der Ukraine bereitet auch hier vielen Menschen Sorgen. Einige wollen vorsorgen und Vorräte anschaffen. In der Corona-Krise war zuletzt über Wochen das Toilettenpapier ausverkauft. Ein Blick in die Regale der örtlichen Discounter zeigt, dass auch aktuell wieder das Toilettenpapier knapper wird, ähnlich sieht es bei länger haltbaren Lebensmitteln wie Nudeln, Mehl und Zucker aus.

Eine erhöhte Nachfrage nach Konserven stellt ein Marktleiter eines Peiner Supermarktes fest. Vor allem Würstchen und Suppen seien von den Kunden gefragt. „Ob das tatsächlich für den eigenen Vorrat der Kunden gedacht ist – oder für Spendenaktionen an die Ukraine gekauft wird, kann ich nicht einschätzen“, sagt der Marktleiter.

Die Regale sind nicht komplett leer, doch Toilettenpapaier wird stark nachfragt. Quelle: PAZ-Foto

Leergeräumt seien die Regale in seiner Filiale allerdings nicht – auch nicht, was das Toilettenpapier angeht. „Wir haben hier aber auch Vorsorge getroffen und den Vorrat an Toilettenpapier erhöht. Der Grund: Die Ressourcen für Rohstoffe wurden knapper. Ob es in Zukunft wieder begrenzte Abgabemengen an Kunden geben wird, lasse sich derzeit noch nicht einschätzen.

Mehl und Speiseöl werden knapp

Die Nachfrage nach Konserven ist auch bei Edeka-Ersu an der Kirchvordener Straße in Vöhrum gestiegen. „Sehr knapp sind momentan auch Oliven-, Speise- und Sonnenblumenöl sowie Mehl“, sagt der Markt-Inhaber. Ob diese für den Gebrauch zu Hause oder für Spendenaktionen gekauft werden, wisse er nicht. In seinem Bekanntenkreis habe er gehört, dass nun Großeinkäufe anstünden. Beim Toilettenpapier stelle er noch keine Hamsterkäufe fest, „das kann aber noch kommen“, sagt Ersu, „dass es aber so extrem wie in der Corona-Krise wird, glaube ich nicht.“

Cengiz Ersu, Inahber des Edeka-Marktes in Vöhrum. Quelle: Antje Ehlers

Richtig vorsorgen: so gehts

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) empfiehlt als Vorsorge für den Katastrophenfall einen Vorrat an Lebensmitteln und Getränken für zehn Tage. Pro Person sind etwa 14 Liter Flüssigkeit je Woche notwendig. Geeignete Getränke seien Mineralwasser, Fruchtsäfte und länger lagerfähige Getränke. Alle Lebensmittel sollten ohne Kühlung längerfristig haltbar sein. Beim Kauf ist auf das Mindesthaltbarkeitsdatum zu achten und auch besondere Nahrung für Diabetiker oder Babys sollten berücksichtigt werden.