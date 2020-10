Halloween und Corona in Peine: Diese Regeln gelten

Kreis Peine

Süßes oder Saures? Viele Kinder im Peiner Land hatten sich schon darauf gefreut, am 31. Oktober als Hexe, Monster oder Gespenst verkleidet von Haustür zu Haustür zu gehen und Süßigkeiten einzusammeln. Angesichts der steigenden Infektionszahlen sind klassische Halloween-Feiern jedoch verboten. Trotzdem muss Halloween in der Corona-Krise nicht komplett ausfallen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Thema und erklären, wie Sie alternativ feiern können.

Darf ich mit Kindern von Tür zu Tür gehen?

Viele Experten raten, auf das klassische Von-Tür-zu-Tür-Ziehen mit Kindern zu verzichten. Denn schon wenn nur eine Person infiziert ist, kann das Coronavirus auf viele andere übertragen werden. In engen Hausfluren und Treppenhäusern können Abstandsregeln oft nicht eingehalten werden. Zudem kann es unter den Nachbarn Personen geben, die zu Risikogruppen gehören. Darauf sollte Rücksicht genommen werden. Außerdem ist es in diesen Zeiten keine gute Idee, wenn nacheinander viele verschiedene Personen in Süßigkeiten-Tüten wühlen.

Auch der Landkreis Peine bittet darum, in diesem Jahr von Halloween-Umzügen und Martinssingen abzusehen. „Angesichts der derzeitigen Pandemie-Lage können wir nur an die Vernunft appellieren und dringend davon abraten, sich daran zu beteiligen“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß. Laternenumzüge in größerem Rahmen seien nach der Rechtsverordnung des Landes zudem untersagt.

Halloween : Kann Corona durch Süßigkeiten übertragen werden?

Laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung gibt es derzeit keine Fälle, bei denen nachgewiesen ist, dass sich Menschen über den Verzehr kontaminierter Lebensmittel mit dem Coronavirus infiziert haben. Auch für eine Übertragung des Virus durch Kontakt zu kontaminierten Gegenständen oder über kontaminierte Oberflächen gibt es derzeit keine belastbaren Belege. „Allerdings können Schmierinfektionen über Oberflächen nicht ausgeschlossen werden, die zuvor mit Viren kontaminiert wurden“, heißt es von dem Institut.

Wie kann ich risikoarm mit Kindern Halloween feiern?

Hier drei Ideen für ein Halloween-Grusel-Spaß in der Familie:

Verkleiden für ein gruseliges Foto-Shooting: Kinder können sich zu Hause kostümieren und die Fotos dann als gruseligen Gruß an Freundinnen und Freunde schicken. Auch lustig: Freunde oder Familie verkleidet und geschminkt per Video-Chat anrufen und erschrecken.

Eine Süßigkeiten-Schatzsuche: Auf Süßigkeiten oder andere leckere Snacks müssen Kinder auch ohne den Gang von Tür zu Tür nicht unbedingt verzichten. Eltern können beispielsweise welche in der Wohnung oder im Garten verstecken – ähnlich wie bei der Ostereiersuche. Am meisten Spaß macht das nach Einbruch der Dunkelheit. Dann können sich die kleinen Grusel-Fans mit einer Taschenlampe auf Schatzsuche begeben.

Ein gruseliger Film-Nachmittag oder -Abend: Wer es lieber gemütlich mag, kann die Süßigkeiten auch auf dem Sofa naschen und dabei einen gruseligen Film schauen. Ein bisschen gruselig darf der auch für Kinder schon sein, aber Eltern sollten natürlich auch auf das Alter und die Empfindsamkeit ihres Nachwuchses Rücksicht nehmen. Alpträume will ja hinterher niemand haben.

Wie feiern andere Länder in diesem Jahr Halloween ?

Aufgrund steigender Corona-Infektionszahlen müssen auch viele Grusel-Fans in anderen Ländern am Halloween-Wochenende auf Partys und Besuche bei der Nachbarschaft verzichten. In einigen Ländern gibt es wegen der Ausgangssperre sowieso keine andere Möglichkeit, als zu Hause zu bleiben. Auch die bekannte Halloween-Party von Heidi Klum in den USA fällt aus.

