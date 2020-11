Das ständige Hin und Her nervt: Nach guten Erfahrungen möchten die Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum gerne bis Weihnachten in das Szenario B mit geteilten Klassen wechseln. Doch selbst entscheiden darf man das nicht. Schulen und Elternvertreter wünschen sich mehr Spielraum bei diesem Thema.