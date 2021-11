Günthers Woche: Warum der Treckerfahrer wenig von der neuen Regierung erwartet

Nee, so ganz viel erwartet Treckerfahrer Günther in seinem Wochenrückblick nicht von der neuen Regierung. Nur über eins ist er froh: Dass Jens Spahn mit den 3G „geimpft – genesen – gestorben“ bald nicht mehr Gesundheitsminister ist.

Regierungsbildung in Berlin: In Günthers Woche analysiert der Treckerfahrer, was uns da wohl erwarten mag. Quelle: Kay Nietfeld/dpa