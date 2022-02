Günter Peters (95) veröffentlicht Märchenbuch als Hommage an seine Heimat Peine

Peine

Dunkle Wälder, geheimnisvolle Häuschen, alte Damen mit magischen Kräften und sowohl wunderschöne als auch heiratswillige Prinzessinnen: Das sind die Zutaten, aus denen sich im dampfenden Geschichten-Zauberkessel eine bunte Märchenwelt zusammenbraut. Einer, der nicht nur trefflich versteht, mit dem Geschichtenkochlöffel zu rühren, sondern darüber hinaus noch geistiger Vater schriftlich fixierter Märchenhelden zu werden, ist der inzwischen 95-jährige Woltorfer Günter Peters.

Kinder im Peiner Land sollen an den Geschichten teilhaben

Das Besondere an seinen Geschichten ist nicht nur, dass er vor knapp zehn Jahren als gestandener Großvater dreier in Hamburg lebender Enkelkinder die von ihm erdachten Erzählungen mündlich überlieferte, sondern sie bewusst und ganz konkret in seiner Schmedenstedter Heimat und an seinem Wohnort Woltorf ansiedelt. Inzwischen hat sich der Märchenerzähler entschieden, seine Geschichten in Buchform zu präsentieren, „damit besonders auch alle Kinder im Peiner Land daran teilhaben können“.

So heißt der Märchenband-Erstling auch „Zwerge im Woltorfer Land ...und weitere Märchen und Geschichten aus der Peiner Heimat“, den der bemerkenswert rüstige und geistig außerordentlich bewegliche Schriftsteller seinen Enkelkindern gewidmet und nun kürzlich fertiggestellt hat.

„Eigentlich ist es ja schon das zweite Buch“, erläutert Peters, denn exklusiv für seine Enkel habe er vor ein paar Jahren bereits ein einziges Exemplar herstellen lassen, damit denen auch daheim daraus vorgelesen werden konnte. Außerdem sei sogar noch ein Hörbuch entstanden, erläutert er den ungewöhnlichen großväterlich-schriftstellerischen Aufwand. Inzwischen sei die Märchensammlung noch um weitere Texte gewachsen, die ihm beim Abrufen seiner Fantasie direkt beim Schreiben am Computerbildschirm in den Sinn kämen.

„Das ist wie einen Film sehen und mitschreiben“, erklärt er sein schriftstellerisches Arbeiten. Beim Eintritt in den beruflichen Ruhestand vor 30 Jahren sei er erstmals mit der Computerarbeit in Kontakt gekommen, als er als Mitglied des Männerbundes „Schlaraffia“ dort die Büroarbeit übernahm und feststellte, dass „die Schreibmaschine dafür viel zu umständlich war“.

„Schlaraffenbrüder“ inspirierten den Autor

Diese Erfahrung, gepaart mit seiner lebenslangen Neugierde und der, wie seine Söhne im Vorwort des Märchenbuches urteilen, „zuweilen überbordenden Fantasie“ führte ihn neben der Vereins- Büroarbeit auch zum Reimen. „Inspiriert haben mich dazu viele meiner künstlerisch tätigen Schlaraffenbrüder“, präzisiert er, die ihn auch bei der Gestaltung seines Märchenbuches durch Zeichnungen, Lektorate und die technische Umsetzung unterstützt hätten.

„Ohne diese sachverständigen Freunde, die ja in ganz Deutschland verstreut wohnen, wäre dieses Buch ein Wunschtraum geblieben“, sagt er und deutet beispielhaft auf die Zeichnung einer Windmühle, um die sich sein Märchen um die Müllerburschen aus Schmedenstedt windet. Mit dem „wundersamen Pfefferkorn“ verbindet er seine ehemalige berufliche Leidenschaft als Reisender für Gewürze mit einer Reise in die Welt.

Geschichten sollen zum kritischen Nachfragen anregen

„Ich habe aber auch Geschichten geschrieben, die besonders Kinder aber auch Erwachsene zum kritischen Nachfragen anregen sollen“, sagt er und deutet im Inhaltsverzeichnis auf „Die Vogelscheuche“ und „Robert, der Schmied“. Und dass der Glaube an die Existenz hilfreicher Zwerge durchaus zu wirtschaftlichem Erfolg führen kann, muss nicht auf Woltorf beschränkt bleiben.

Was man bei Peters Geschichtensammlung allerdings vergeblich sucht, sind Hexen in Backöfen oder mit Äpfeln vergiftete Stieftöchter. Dafür viele Gelegenheiten zum Nachdenken und Nachfragen, autobiografische Andeutungen, eine große Liebe zum Peiner Land – und natürlich zu seinen Enkelkindern.

Der Märchenband „Zwerge im Woltorfer Land ...und weitere Märchen und Geschichten aus der Peiner Heimat“ ist für 19,80 Euro im Buchhandel erhältlich.

Von Ulrich Jaschek