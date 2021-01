Peine

So geht Wirrwarr: Gerade erst waren die Grundschüler im Wechselbetrieb (Szenario B) zurück in die Schulen gekehrt, da können sie wieder zu Hause bleiben – müssen aber nicht. Die Grundschulen bleiben im Landkreis Peine grundsätzlichen geöffnet – für viele Eltern scheint das erstmal eine gute Nachricht. Denn, sicher war das nicht: Niedersachsen hatte sich bislang für einen Sonderweg entschieden, doch noch am Dienstag sollten nach Aussage von Bundeskanzlerin Angela Merkel die Schulen und Kitas „grundsätzlich geschlossen“ bleiben. Schon vor Schulbeginn klingelte deshalb das Telefon bei Grundschulleiterin Andrea Hintz in Dungelbeck. Am Hörer: Besorgte Eltern die nachfragten, ob die Schule geschlossen sei.

Grundschule Dungelbeck : Mischform für Eltern und Lehrer belastend

Nun steht fest: Eltern können auf freiwilliger Basis ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien – dann aber verpflichtend für mindestens drei Wochen. „Das ganze Durcheinander verunsichert die Eltern“, sagt Hintz, „und es ist ein wahnsinniger logistischer Aufwand.“ Die Schulleiterin befürwortet offene Grundschulen, aber die „Mischform aus Homeschooling, Szenario B und Notbetreuung“ sei eine Belastung – für Eltern und Lehrer. „Die Eltern müssen nun innerhalb von zwei Tagen entscheiden, was sie machen und der Schule Bescheid geben“, sagt Hintz. Und die Lehrer? „Unterrichten vormittags in der Schule, rufen nachmittags die Schüler zu Hause, um Kontakt zu halten und müssen schauen, wie die Schüler ihre Aufgaben bekommen, die nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Ihr Fazit: „Für die Lehrer ist der niedersächsische Weg ein denkbar schlechter“, so die Schulleitung.

Grundschulleiterin Andrea Hintz: „Für die Lehrer ist der niedersächsische Weg ein denkbar schlechter.“ Quelle: Privat

Wie viele Eltern tatsächlich ihre Kinder zu Hause lassen, kann Hintz noch nicht abschätzen. Anders als kurz vor den Weihnachtsferien, gehe es nun um einen Zeitraum von drei Wochen. „Und das ist lang“, so Hintz. Deshalb geht sie davon aus, dass die meisten Kinder in die Schule kommen.

Grundschule Vöhrum: Wenn die Schulen aufbleiben sollen, müssen Lehrer geschützt werden

Ein ähnliches Bild an der Vöhrumer Hainwaldschule. „Das Wechselmodell ist für die Eltern schon schwer genug“, sagt Schulleiterin Susanne Jegenhorst. Aber drei Wochen ohne mögliche Rückkehr in den Präsenzunterricht: „Ich gehe nicht davon aus, dass viele Kinder in der Schule abgemeldet werden“, so die Schulleiterin. Das Land hingegen rechnet mit einer Reduzierung der Schülerzahl in den Klassen um 75 Prozent.

Susanne Jegenhorst, Leiterin der Grundschule Hainwald: „„Ich gehe nicht davon aus, dass viele Kinder in der Schule abgemeldet werden.“ Quelle: Ralf Büchler

Generell befürwortet die Schulleiterin, dass die Grundschulen geöffnet bleiben. „Online-Unterricht ist kaum möglich, auch wenn wir das versuchsweise schon ausprobieren. „Für die Grundschüler ist der Präsenzunterricht enorm wichtig“, sagt sie. Doch dafür müssen die Lehrer in der Schule anwesend sein. Ihre Sorge: In der Impfreihenfolge sind Lehrer in die dritte Gruppe eingeordnet. „Natürlich muss das medizinische Personal zuerst geimpft werden, aber wenn die Schulen aufbleiben sollen, geht es um einen größtmöglichen Schutz für Lehrer“, sagt Jegenhorst.

Vorsitzender Stadtelternrat kritisiert: Verantwortung wird auf Eltern abgewälzt

Ein längerfristiges Konzept vom Kultusministerium, statt wieder eine „Fahrt auf Sicht“ wünscht sich Thorsten Lemke, Vorsitzender des Peiner Stadtelternrates, der gleichzeitig Beisitzer im Kreiselternrat ist. Er kritisiert den niedersächsischen Weg, denn dieser „wälze eine große Verantwortung auf die Eltern ab.“ Aber: Für Familien mit Risikopatienten sei die freiwillige Entscheidung positiv zu sehen. Zu hinterfragen sei jedoch die dreiwöchige „Pflichtabwesenheit“: „Was passiert, wenn Elternteile nach einer Woche feststellen, dass es zu Hause doch nicht geht?“ Dass die Grundschulen nicht gänzlich geschlossen werden, begrüßt der Vorsitzende: „ Präsenzunterricht ist für Grundschüler wichtig, wenn auch aufgrund des Infektionsgeschehens in Szenario B“.

Thorsten Lemke, Vorsitzender des Peiner Stadtelternrates: „„Was passiert, wenn Elternteile nach einer Woche feststellen, dass es zu Hause doch nicht geht?“ Quelle: privat

Von Nina Schacht