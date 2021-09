Kreis Peine

Schulleiter erhalten Drohmails, Eltern verweigern Tests für ihre Kinder, Maskenverweiger beschimpfen Rektoren – der Schullalltag wird für manchen Schulleiter zum Spießroutenlauf. Das Kultusministerium spricht von Einzelfällen in Niedersachsen, wovon allerdings jeder einer zuviel sei. Wie ist die Situation für Schulleitungen im Kreis Peine? Die PAZ sprach mit Rektoren über Anfeindungen und die Aufhebung der Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler.

Jan-Philipp Schönaich, Schulleiter der Burgschule, ließ im Mai Plakate von Corona-Leugnern am Schulgebäude entfernen. Zettel mit der Aufschrift „Achtung! Maskenverbot!“ wurden an den Eingang des Hauptgebäudes geklebt. „Weitere Vorfälle gab es an unserer Schule nicht“, berichtet Schönaich, auch seitens der Eltern hätte es keine Beschwerden gegeben, dass Grundschüler nach den Sommerferien eine Maske im Unterricht tragen müssen. Er pflege eine direkte Kommunikation zum Schulelternrat, die ihn über Beschwerden in Kenntnis setzen würde. Inwieweit die Eltern nun Gebrauch von der Befreiung der Maskenpflicht machen, bleibe abzuwarten. Der Schulleiter rät jedoch zur Vorsicht. Denn „es gab in allen Grundschulklassen Corona-Fälle unter den Eltern, deren Kinder in Quarantäne mussten. In der Sekundarstufe I sind Schüler positiv getestet worden“, so Schönaich, „noch vor ein paar Wochen wären die Schulen bei so etwas geschlossen worden.“

Eichendorffschule: Masken dienen auch der Sicherheit

Auch in der Eichendorffschule wurden im Frühling Zettel von Querdenkern gefunden, die Stimmung gegen die Test- und Maskenpflicht machten. Wie hat sich das entwickelt, kam es zu weiteren Vorfällen an der Schule? „Nein“, sagt Schulleiterin Dagmar Gaida. Die Maskenpflicht für Grundschüler sei von den Eltern entspannt aufgenommen worden, Beschwerden habe es keine gegeben. Der Aufhebung der Maskenpflicht für Erst- und Zweitklässler sieht sie mit gemischten Gefühlen entgegen: „Natürlich ist es grundsätzlich eine Erleichterung für die Schüler. Auch wenn von den Schülern keine Proteste kamen“, so Gaida, „auf der anderen Seite erfahren wir als Schule mitunter auch relativ spät, wenn ein Kind positiv getestet wurde. Da wäre die Maske schon eine Sicherheit.“

Kritisch betrachtet Gaida die Entscheidung, dass zwar Erst- und Zweitklässler die Maske nicht mehr tragen müssen, die Dritt- und Viertklässler jedoch an die Maskenpflicht gebunden sind. „Das kann zu Unruhen führen.“ Und gerade in der Eichendorffschule mit einem hohen Anteil an nichtdeutschen Kindern, sei es auch für die älteren Jahrgänge wichtig, dass die Kinder beim Erlenen der Sprache die Mimik der Lehrer erkennen könnten.

Leiterin der Hainwaldschule hatte mit mehr Lockerungen gerechnet

Ähnlich sieht das Susanne Jegenhorst, Leiterin der Vöhrumer Hainwaldschule, „gerade die jungen Schüler bei uns brauchen zum Lesen- und Schreiben lernen das Gesicht und die Lippenbewegung der Lehrer.“ Jegenhorst wünscht sich, dass auch die Dritt- und Viertklässler von der Maskenpflicht befreit würden. „Trotz Tragepausen sitzen die Schüler lange mit Maske im Unterricht und das ist schon eine Belastung“, sagt die Schulleiterin, „auch wenn das alle Schüler toll mitmachen.“ Aus gesundheitlicher Sicht seien die Masken aber natürlich sinnvoll. „Da aber die Reiserückkehrer nun wieder da sind, dachte ich an mehr Lockerungen“, so Jegenhorst. Pöbeleien, Anfeindungen oder Proteste habe es von Eltern wegen der Corona-Maßnahmen nicht gegeben. „Vielleicht gab es den ein oder anderen Aufschrei unter den Eltern, aber an mich ist niemand herangetreten“, sagt Jegenhorst.

Schulleiterin: Keine Vorfälle, die an mich persönlich gerichtet waren

So auch an der Vechelder Albert-Schweitzer-Grundschule. Schulleiterin Jessica Saalfeld bestätigt: „Es gab hier keine Unstimmigkeiten. Möglicherweise gab es prozentual ein paar Elternteile, die die Regelungen nicht nachvollziehen konnten. Aber zielgerichtet an mich als Person oder an die Schule gab es keine Vorfälle.“ Seit dem Schulstart nach den Sommerferien befanden sich zwei Schüler in Quarantäne, deren Familienmitglieder von Corona betroffen waren. „Die Kinder waren gar nicht erst in der Schule“, sagt Saalfeld.

Das sagt das Kultusministerium

Zum Hintergund: Schmiererien und verbale Ausfälle von Corona-Leugnern und Kritikern hatten das Kultusministerium kurz nach dem Schulstart nach den Sommerferien erreicht. Die Rückmeldungen seien nicht „schulscharf“ erhoben worden, wie das Ministerium mitteilt. Kultusminister Grant Hendrik Tonne hatte den Schulleitungen daraufhin Rückenstärkung zugesagt. „Unmut ist an die politisch Verantwortlichen zu adressieren, nicht an das Schulpersonal. „Einer kritischen Auseinandersetzung stellen wir uns, sie gehört aber nicht in die Schule getragen“, teilt ein Pressesprecher des Ministeriums mit.

Von Nina Schacht