Um Kindern einen guten Start in den Tag zu bieten, gibt es an der Grundschule in der Südstadt jeden Morgen ein kostenloses Frühstück für die Schüler. Der Verein Brotzeit, der dieses Projekt unterstützt, ist auf der Suche nach ehrenamtlichen Helfen, die das Frühstück für die Schüler zubereiten.