Grundschule Stederdorf bekommt 24 900 Euro für einen Wetterschutz

Stederdorf

Damit die Schüler künftig in den Pausen wetterunabhängig an die frische Luft können, bekommt die neue Grundschule in Stederdorf einen Wetterschutz in Massivbauweise. Vorgesehen ist ein Pavillon mit Grünbedachung, der sowohl als Sonnen- als auch als Regenschutz dienen soll. Das Geld dafür – die Kosten liegen bei 24 900 Euro – kommt in voller Höhe aus dem Bundes-Förderprogramm „Klimaanpassung in sozialen Einrichtungen“.

Die jungen Bäume spenden noch keinen Schatten

Den Förderbescheid haben der Peiner Bundestagsabgeordnete Hubertus Heil und Bundesumeltministerin Svenja Schulze (beide SPD) an die Stadt Peine übergeben. „Die Förderung ist ein Signal dafür, dass wir weiter in die Infrastruktur der Schulen und damit in die Zukunft unserer Kinder investieren“, sagte Heil. Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) freute sich über die Unterstützung. „Der Schulhof weist aufgrund des noch jungen Baumbewuchses noch keine hinreichenden Schattenplätze auf“, erklärte er.

Die Grundschule Stederdorf ist eine Ganztagsschule in der Trägerschaft der Stadt Peine mit 27 Mitarbeitern, die von 215 Kindern aus Stederdorf und Wendesse besucht wird. Nachmittags nutzen auch Besucher des benachbarten Jugendtreffs Wallhof den Schulhof. Noch gibt es auf dem vor wenigen Jahren neu angelegten Gelände keine verschatteten Flächen, die den Aufenthalt an heißen Sommertagen möglich machen.

Von Kerstin Wosnitza