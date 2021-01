Grundschule Rosenthal/Schwicheldt: Freude über neue Spielgeräte

Rosenthal

Einen Grund zur Freude trotz schwieriger Corona-Zeiten gibt es an der Grundschule Rosenthal/Schwicheldt: Diese verfügt jetzt mit einer Kletteranlage und einer Teppichschaukel über zwei neue Spielgeräte. Ausgewählt wurden sie mit großer Beteiligung der Schulkinder, dann von der Stadt Peine beschafft und schließlich von einem Landschaftsbau-Unternehmen aufgestellt. Unterstützung kam vom Förderverein der Grundschule und vom Landschaftsarchitekten Jürgen Basedow-Clark.

An den zwei alten Spielgeräten auf dem Schulhof hatte der Zahn der Zeit genagt. Sie waren abgängig und mussten im Jahr 2018 aus Sicherheitsgründen entfernt werden. Nun ist der Ersatz da: Insgesamt zehn Tage nahm der Aufbau der Spielgeräte in Anspruch. Die vorbereitenden Arbeiten für das Fundament führte die Elterninitiative gemeinsam mit einer Tiefbaufirma durchgeführt.

Schulhof soll in diesem Jahr weiter umgestaltet werden

Außerdem tauschten die städtischen Betriebe noch den Sand rund um die Geräte herum aus. 39 000 Euro stellte die Stadt Peine für Anschaffung und Aufbau bereit, über den Förderverein kamen zusätzliche Spenden in Höhe von rund 6300 Euro zusammen. Der Hof der Grundschule Rosenthal/Schwicheldt soll übrigens in diesem Jahr noch weiter umgestaltet werden: Umsetzen möchte dies der Förderverein in Eigenregie.

Von Dennis Nobbe