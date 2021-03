Grünes Licht für Astrazeneca: Impfungen in Peine laufen weiter 

Kreis Peine

Das war ein Kraftakt: Nachdem am Donnerstagabend bekannt wurde, dass der Impfstoff des Herstellers Anstrazeneca wieder genutzt werden darf, haben sich die Mitarbeiter des Impfzentrums in Peine gleich am Freitagmorgen an die Telefone gehängt und für Samstag mehr als 450 Termine abgesprochen.

„Für diese Leistung kann man ihnen nur ein ganz dickes Lob aussprechen, das hat super funktioniert“, sagt Kreis-Sprecher Fabian Laaß. Nach dem Stopp für das Vakzin seien alle bereits vereinbarten Impftermine zunächst ausgesetzt gewesen, für die dieses Präparat eingesetzt werden sollte. Für Samstag hat das 300 Menschen betroffen, deren bereits vereinbarten und dann vorerst ausgesetzten Termine nun telefonisch erneut bestätigt wurden. „Darüber hinaus wurden viele weitere mit denjenigen vereinbart, denen in den vergangenen Tagen abgesagt werden musste“, berichtet Laaß.

Vorbehalte gegen den Impfstoff sind nicht spürbar

„Vorbehalte gegen den Impfstoff waren nach Aussage der Anrufer bei den Personen, mit denen sie telefoniert haben, nicht zu spüren“, sagt der Kreis-Sprecher. Berücksichtigt werden derzeit überwiegend Mitarbeitende von Schulen und Kindertagesstätten und einige von Arztpraxen, die bislang noch nicht geimpft werden konnten.

Hintergrund: In Deutschland wurde in mehreren Fällen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung mit Astrazeneca eine spezielle Form von schwerwiegenden Hirnvenen-Thrombosen festgestellt. Deswegen hatte das Paul-Ehrlich-Institut empfohlen, die Impfung mit diesem Präparat vorsorglich auszusetzen, um die Fälle weiter zu untersuchen. Am späten Donnerstagabend kam die Nachricht, dass die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) zu der Einschätzung gekommen sei, dass der Impfstoff sicher ist und wieder eingesetzt werden kann. Auf die mögliche Nebenwirkung müsse hingewiesen werden. Nutzen und Risiko sprächen aber klar für die weitere Verwendung.

Von Kerstin Wosnitza