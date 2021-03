Grüner Flachstahl aus Peine: Salzgitter AG erhält Zertifikat

Peine

Im Werk der Peiner Träger GmbH (PTG) wird der Flachstahl grün produziert. Gemeint ist damit nicht die Farbe, sondern die Umweltfreundlichkeit, denn die Produktion erfolgt bei einem verhältnismäßig geringen Ausstoß an Kohlenstoffdioxid (CO2). Dafür erhielt das zum Stahlkonzern Salzgitter AG gehörige Unternehmen jetzt entsprechende TÜV-Zertifikate.

Bei den Zertifikat handelt es sich sogenannte Konformitätsaussagen. Zwei davon bekam die Salzgitter AG als erster europäischer Stahlhersteller für das sogenannte Veristeel-Verfahren, bei dem die niedrige CO2 -Emission nachgewiesen wird. Möglich ist dies von der Umstellung von der konventionellen Hochofenroute auf eine Elektrostahlroute. Laut TÜV wird so in Peine der CO2 -Ausstoß in der Produktion der Bramme (ein Block aus gegossenem Stahl, in diesem Fall Flachstahl) um mehr als 75 Prozent reduziert.

„Die grüne Bramme ist auf jeden Fall gefragt“

In dem Peiner Werk läuft diese Form der umweltfreundlichen Stahlproduktion seit vergangenem Jahr, sagt Gabriele Handke, Betriebsratsvorsitzende der Peiner Träger GmbH. „Verwendet wird dieser Stahl für kleinere Autoteile, zum Beispiel Tankdeckel“, erklärt sie. „Die grüne Bramme ist auf jeden Fall gefragt, und wir sind stolz darauf, sie liefern zu können.“ Neben weniger Belastung für die Umwelt habe das Veristeel-Verfahren noch einen weiteren Vorteil: Es verbessere auch das Image der Peiner Träger, so Handke.

Übrigens wird das Verfahren auch im Werk Salzgitter angewendet: Hier entstehen die feuerverzinkten Coils, also aufgewickelte Metallbänder. Laut TÜV konnte der CO2 -Ausstoß um mehr als zwei Drittel gesenkt werden. Ulrich Grethe, Mitglied der Konzerngeschäftsleitung und Vorsitzender der Geschäftsführung der Salzgitter Flachstahl GmbH, sagt: „Wir sind der erste europäische Hersteller mit einer Konformitätsaussage für grüne Stahlprodukte. Für eine Vielzahl unserer Kunden ist es wichtig, schon jetzt ein physisch-reales und nicht lediglich über mehr oder weniger theoretische Bilanzbetrachtungen CO2 -reduziertes Erzeugnis zu erhalten.“

Umstellung auf Wasserstoff und Erdgas geplant

Das Projekt möchte die Salzgitter AG konsequent fortführen: So soll etwa die komplette konventionelle Stahlherstellung energietechnisch auf Wasserstoff und Erdgas umgestellt werden. Das Unternehmen schätzt, dass so der gesamte CO2-Ausstoß um bis zu 95 Prozent vermindert werden kann. „Hierfür müssen die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen schnellstmöglich geschaffen werden“, so Grethe.

Von Dennis Nobbe