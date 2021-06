Peine

Heiko Sachtleben ist neuer Landesschatzmeister der Grünen. Der Kreistags-Vorsitzende der Peiner Grünen wurde auf dem digitalen Landesparteitag in das Amt gewählt, heißt es in einer Mitteilung des Grünen-Kreisverbandes. Der 56-Jährige sei in Emden ohne Gegenstimmen gewählt worden. Sachtleben gehört dem Landesvorstand seit 2016 als Beisitzer an und ist nun mit Beginn des Kommunalwahlkampfes 2021 für die Finanzen der Grünen verantwortlich.

Sachtleben: Viele neue Mitglieder kämpfen gegen Klimawandel

„Ich freue mich sehr über die große Zustimmung für diese spannende Aufgabe. Die Grünen stehen politisch derzeit vor besonders großen Herausforderungen. Wie haben viel Zuspruch und wollen bei den Kommunalwahlen im September in ganz Niedersachsen deutlich zulegen. Überall stoßen neue Mitglieder zu uns, die konkret vor Ort etwas tun wollen gegen den Klimawandel und für eine sozial gerechte und lebenswerte Zukunft. Das erfordert auch organisatorisch Veränderungen in der Landesgeschäftsstelle und bis in unsere Kreis- und Ortsverbände hinein“, so Sachtleben, der auch dem Ilsede Gemeinderat angehört. Binnen drei Jahren habe sich allein in Niedersachsen die Mitgliederzahl auf mittlerweile weit mehr als 11 000 nahezu verdoppelt.

Sachtleben richtet als Landesschatzmeister den Blick über die Kommunalwahlen hinaus auch auf das kommende Jahr: „Dann wählen wir in Niedersachsen einen neuen Landtag und damit eine neue Landesregierung mit möglichst starken Grünen. Das ist unser klares Ziel“, betonte Sachtleben.

Stefanie Weigand tritt in Peine an

Im Landkreis Peine tritt als neue Landrätin für die Grünen Stefanie Weigand aus Ilsede an. Sie wurde vor zwei Wochen von der Kreismitgliederversammlung einstimmig nominiert. Ebenso kandidieren für die Grünen Brigitte Betensted als Bürgermeisterin für Ilsede und Lutz Güntzel als Bürgermeister für Lengede.

