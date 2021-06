Grüne: Sorge um Kitas im Kreis Peine

kreis Peine

Die Mitarbeitenden in den Kitas sind – verstärkt durch die Corona-Pandemie und durch den Fachkräftemangel – extrem belastet. Von der Kreistagsfraktion der Grünen bekommen sie nun Rückendeckung: Die Kommunalpolitiker kritisieren den Entwurf des neuen niedersächsischen Kita-Gesetzes, das an vielen Stellen nicht mehr den gestiegenen Anforderungen genüge. Ziel der Grünen sei es, die Arbeits- und Ausbildungsbedingungen für die Mitarbeitenden zu verbessern, die Inklusion im Gesetz zu verankern und eine Fachberatung zu etablieren, heißt es in einer von Heiko Sachtleben und Doris Maurer-Lambertz unterzeichneten Pressemitteilung.

Schlechte Arbeitsbedingungen und geringe Bezahlung

Nach Ansicht der Grünen, die sich auf eine Studie der Bertelsmannstiftung beziehen, verhindere der Mangel an Erzieherinnen und Erziehern weitere Qualitätsverbesserungen in den Kitas. Schlechte Arbeitsbedingungen und eine geringe Entlohnung seien Gründe dafür, dass Fachkräfte oft schon wenige Jahre nach der Ausbildung den Beruf wechseln. Die Grünen fordern eine Nachbesserung des Gesetzes und haben eine entsprechende Resolution für die Sitzung des Kreistags am Mittwoch, 30. Juni, eingebracht.

Von Kerstin Wosnitza