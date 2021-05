Großer Rückgang: Inzidenz sinkt im Kreis Peine auf 115,7

Kreis Peine

Nachdem sich der Inzidenzwert im Kreis Peine in den vergangenen Tagen immer um 130 herum bewegt hat, meldete das Robert-Koch-Institut (RKI) am Freitag mit 115,7 einen deutlich niedrigeren Wert. Damit liegt dieser zum ersten Mal seit etwa einem Monat unter der 120er-Marke.

Am Donnerstag lag die Inzidenz noch bei 133,5. Gefallen ist sie, obwohl das Gesundheitsamt zuletzt nicht wenige neue Corona-Fälle gemeldet hat: Am Donnerstag waren es 28, Mittwoch sogar 39. Doch zu berücksichtigen sei, dass sich der Wert immer aus den Zahlen der vergangenen sieben Tagen berechnet, erklärt Landkreis-Sprecherin Katja Schröder. Ein Beispiel: Wurden am Donnerstag der Vorwoche beim RKI relativ viele neue Fälle registriert, so fließen diese bei der Berechnung der Sieben-Tagesinzidenz am Freitag acht Tage später nicht mehr mit ein.

Inzidenz in keiner niedersächsischen Kommune mehr bei über 200

Zum Vergleich: In Niedersachsen lag die Inzidenz am Freitag nach RKI-Angaben im Schnitt bei 89,3 und damit ungefähr so hoch wie am Vortag (89,9). Der Kreis Peine steht landesweit mit seinem Wert an zehnter Stelle, Donnerstag war es noch die siebte. Außerdem lag der Wert in keiner niedersächsischen Kommune mehr bei über 200. Selbst beim bisherigen Spitzenreiter Vechta ging er auf 197,5 zurück.

Von Dennis Nobbe