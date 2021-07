Große Werke aus kleinen Steinen: Nur Gewinner beim Peiner Lego-Bauwettbewerb

Peine

Lego ist längst nicht mehr nur ein Markenname, denn die kleinen Bauklötzchen bilden seit Generationen die Basis für Kreativität und Phantasie im Kinderzimmer. Das war bereits vor vielen Jahren auch denn Peiner Mitgliedern des Kiwanis-Clubs, einer Organisation, die sich weltweit für das Wohl von Kindern einsetzt, bewusst. Kurzerhand schafften sie nicht weniger als 16000 dieser bunten Plastiksteinchen an und organisieren seitdem jeweils am ersten Samstag der Sommerferien einen Burgen- und Schlossbau-Wettbewerb für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren, im Peiner Burgpark versteht sich.

Der Präsident des Peiner Kiwanis-Clubs, Detlef Buhmann, hält sich mit den Regeln für den Bauwettbewerb nicht lange auf: Innerhalb von 60 Minuten sollten aus dem reichlichen Baustoff entstehen, was die Phantasie der Kinder hergebe. Komplizierter sei es allerdings gewesen, die Hygieneregeln zu beachten. Deshalb blieben diesmal Kaffeekannen leer, Waffeleisen kalt und Eltern während der kindlichen Bauarbeiten beim Einkaufen oder zu Hause.

Wohnhäuser liegen bei den Kids im Trend

Große Unterstützung habe der Club allerdings in der Vorbereitung von der Stadtjugendpflege erhalten, für die man sehr dankbar sei. Umstände, für die die konstruierenden Kinder nicht mehr als ein Achselzucken übrig hatten, denn an den Tischen wurde fleißig Stein auf Stein gefügt. Und als hätten sie ihre Eltern nach deren PAZ-Lektüre über den Mangel über bezahlbaren Wohnraum am Frühstückstisch belauscht, besannen sich die Jungen und Mädchen ganz klassisch auf den Bau von innovativen – Häusern!

Im Burgpark: Die Ausrichter des Lego-Bauwettberbs vom Kiwanis Club. Quelle: Ulrich Jaschek

Keine Raumschiffe oder Paläste entstanden, sondern Häuser, entgegen dem realen Farbtrend nicht belanglos grau der schwarz-weiß, sondern ordentlich Reihe für Reihe bunt in den Farben coloriert, mit denen Lego schon lange erfolgreich ist. Und als zum Schluss ein Bauwerk eher einer bunten ägyptischen Pyramide glich statt einem Peiner-Heimstätten-Domizil, wurde das Ergebnis einfach entsprechend umgewidmet.

Nächstes Reiseziel in den Ferien: das Legoland

Allein der siebenjährige Sam Luca entwickelte ein Lego-Flugzeug, um den erwachsenen Kiwanis-Schiedsrichtern einen Rundumblick anzubieten auf die neue Lego-Siedlung, die der sechsjährige Mark auch mit Burgtürmen ausstatten wollte. Als Quotenmädchen fühlten sich Lotta und Anastasia zwischen den acht Jungen nicht. Allein, dass Lego die Farben Rosa und Lila nicht im Portfolio habe, bemängeln sie, greifen aber beherzt in den in Hülle und Fülle vorhandenen Baustoff.

Verlierer gab es übrigens auch diesmal selbstverständlich nicht. Alle Teilnehmer wurden mit hübschen Preisen belohnt. Dass die bunten Bauwerke wieder in ihre 16 000 Teile zerfallen würden, ließ die Kinder ebenfalls kalt: Einige freuen sich nämlich ab jetzt auf ihre Ferienfahrten mit Papa und Mama ins Lego-Land.

Von Ulrich Jaschek