Große Kreativität zeigen die vielen Teilnehmer, die sich an der großen PAZ-Urlaubsfotoaktion schon beteiligt haben. Doch es geht noch weiter! Wer im richtigen Moment auf den Auslöser drückt, kann einen attraktiven Urlaub in einem Fünfsterne-Hotel gewinnen.

Da kribbelt’s im Bauch: Jens Hoffmann (links) nimmt die PAZ-Leser mit in die Lüfte von Südtirol auf seinen ersten Tandemsprung. Britta Ex hat zwei starke Töchter, die am Strand auf Fehmarn sogar die Sonne halten können. Quelle: Jens Hoffmann/Britta Ex