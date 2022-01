Große Spinne im Obst: Discounter in Stederdorf vorübergehend geschlossen

Stederdorf

Seit den Morgenstunden ist der Netto-Markt an der Peiner Straße in Stederdorf geschlossen. Erreichbar ist lediglich die Bäckerei-Filiale im Eingangsbereich, an der Tür zum Supermarkt hängt ein handgeschriebenes Schild: „Aufgrund von technischen Störungen vorübergehend geschlossen.“ Doch nach von der Polizei bestätigten Informationen der PAZ hat die Schließung keinen technischen Hintergrund, sondern einen tierischen: In der Filiale ist eine große Spinne aufgetaucht.

Die Feuerwehr Stederdorf war mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort, wurde aber angehalten, keine weiteren Auskünfte zu geben. Ein Facebook-Eintrag der Wehr zu dem Einsatz wurde nach kurzer Zeit wieder gelöscht. Bei der Pressestelle des Unternehmens war bislang niemand zu erreichen.

Tropische Spinnen gelangen im Obst nach Deutschland

Berichte von Spinnen, die in Obstkisten aus Übersee nach Deutschland gelangen, gibt es immer wieder. Über die Gefährlichkeit findet man im Internet ganz unterschiedliche Einschätzungen. Sicher ist aber, dass einige dieser Spinnen – oft handelt es sich um Brasilianische Wanderspinnen oder auch Bananenspinnen – in ihrer Giftwirkung auf den Menschen nicht unbedenklich sind. „Die zwischen Bananen beziehungsweise in Super- oder Großmärkten gefundenen Spinnen erweisen sich aber meist als weniger gefährliche tropische oder sogar einheimische Arten“, heißt es in einem Beitrag auf der Homepage des Naturkundemuseums Karlsruhe.

Dieser Bericht wird aktualisiert.

Von Kerstin Wosnitza