Große Bauprojekte: Landkreis investiert mehrere Millionen Euro

Von Schulen über Sporthallen bis zum Zeltplatz: Rund 80 Bauprojekte bearbeitet und betreut der Immobilien-Wirtschaftsbetrieb des Landkreises Peine aktuell. Sprecher Fabian Laaß gibt einen Überblick über die größten laufenden Projekte.

In Lengede soll eine neue Mensa für die Integrierte Gesamtschule (IGS) entstehen, darüber hinaus sollen acht zusätzliche Unterrichtsräume gebaut werden. Insgesamt nimmt der Landkreis dafür rund 5,3 Millionen Euro in die Hand. „Derzeit findet eine EU-weite Auftragsvergabe statt“, erklärt Laaß. Nach momentanem Stand ist eine Fertigstellung für das zweite Halbjahr 2022 geplant.

Der Plan für den neuen Anbau der IGS Lengede. Quelle: Landkreis Peine

Ebenfalls in Lengede ist der Bau einer Ein-Feld-Sporthalle vorgesehen – und zwar auf der Freifläche vor dem Lehrschwimmbecken der Kreissporthalle. Die kalkulierten Kosten liegen bei rund 2,65 Millionen Euro. Eine solche Halle soll auch in Vechelde entstehen, hier rechnet der Landkreis mit Kosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro. „Beide Projekte befinden sich noch im Baugenehmigungsverfahren“, so Laaß.

5,3 Millionen Euro für Erweiterung des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums

Im Rahmen der Erweiterung von G8 auf G9 – die gymnasiale Schulzeit von acht beziehungsweise neun Jahren – des Julius-Spiegelberg-Gymnasiums Vechelde ist geplant, mehrere neue Räume zu bauen. Im Detail sind dies acht allgemeine Unterrichtsräume, vier Kursräume und drei Fachunterrichtsräume. Bei 5,3 Millionen Euro liegen die voraussichtlichen Gesamtkosten, der Bauantrag ist laut Landkreis gestellt.

Baukosten für Silberkamp- und Ratsgymnasium werden steigen

Auch an den Gymnasien in der Stadt Peine – Silberkamp- und Ratsgymnasium – entstehen neue Räume, um mehr Schüler unterrichten zu können. „Aufgrund umfangreicher Änderungswünsche beim Raumprogramm durch die Schulleitungen finden derzeit die finalen Abstimmungsgespräche dazu statt“, berichtet Laaß. „Daher werden die geplanten Baukosten steigen und können derzeit noch nicht genau beziffert werden.“ Anfang des vergangenen Jahres kalkulierte der Kreis noch mit 3,8 Millionen Euro (Ratsgymnasium) und 2,6 Millionen Euro (Silberkamp-Gymnasium).

Auf dem Kinder- und Jugendzeltplatz des Landkreises Peine in Eltze sollen wieder Freizeiten und ähnliche Veranstaltungen stattfinden können, sobald es die Corona-Situation zulässt. Bis dahin soll auch das neue Sanitärgebäude stehen, das derzeit gebaut wird. „Die Gebäudehülle ist bereits fertiggestellt, in den kommenden Tagen sollen die Ausbauarbeiten, also der Leitungsbau, beginnen“, erklärt der Landkreis-Sprecher. Die Baukosten gibt er mit rund 400 000 Euro an.

Von Dennis Nobbe