Pünktlich zur Herbstzeit erscheint auch dieses Jahr der historische Kalender für 2021, der vom Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede gestaltet worden ist. „Seit 2007 gibt es jedes Jahr einen Kalender von uns“, sagt Arbeitskreis-Sprecher Heinz Diederich. 250 Exemplare wurden gedruckt. „Schon vor dem Erscheinungstermin haben einige nachgefragt, wann der Kalender endlich wieder erhältlich ist“, sagt Diederich.

Der Arbeitskreis hat es sich zum Ziel gesetzt, historische Fotos von Groß Ilsedern zu sammeln und im Kalender abzudrucken. Allerdings ziert in diesem Jahr eine Aufnahme von der Grund- und Hauptschule aus dem Jahr 2013 das Titelbild. „Wir wollten dieses Mal ein breites Spektrum von verschiedenen Aufnahmen zeigen – sowohl aktuelle als auch ältere Bilder sind im Kalender“, berichtet Diederich.

Luftbild von Groß Ilsede

„Ein Bild zeigt zum Beispiel den Umbau des alten Pförtnerhauses 1 auf dem Hüttengelände in den Jahren 1960/61“, so der Arbeitskreis-Sprecher. Sicherlich ein heiteres Erlebnis war die Ernennung zum König der Junggesellen in Groß Ilsede im Jahr 1961 – die schwarz-weiß Aufnahme zeigt jedenfalls viele zufriedene Gesichter. Eine weiteres Motiv zeigt, wie die Kreuzung Eichstraße/Gerhardstraße um 1960 ausgesehen hat. „Auch ein interessantes Luftbild von 2016 ist in dem Kalender enthalten“, so Diederich. Auf der Aufnahme sei der nordöstliche Teil von Groß Ilsede zu sehen, der sich in den vergangenen Jahren sichtbar verändert hat.

Kalender ab sofort erhältlich

Der Kalender ist ab sofort zum Preis von 6,50 Euro erhältlich bei der Buchhandlung Quindel, bei Ilse Schwark (Meerweg 29) bei Werner Wolters (Kleiberweg 6) und Heinz Diederich (Meerweg 20 F) können Exemplare erworben werden. Der Erlös kommt dem Arbeitskreis Dorfgeschichte Groß Ilsede zugute. „Alle zwei Monate wird der Schaukasten im Rewe-Markt neu bestückt – damit das möglich ist, sind wir auf den Erlös der Kalender angewiesen“, erklärt Diedrich. Die aktuelle Ausstellung befasst sich mit dem Teil der Gerhardstraße zwischen Backhausweg und der Straße „Am Schulzentrum“.

Zur Galerie Der Kalender für 2021 zeigt alte und neue Aufnahmen, die von Einwohnern zur Verfügung gestellt wurden – das älteste Foto wurde 1921 aufgenommen, das jüngste 2016.

Von Nathalie Diana