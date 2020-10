Groß Ilsede: Corona-Fälle am Gymnasium und an der Realschule

Groß Ilsede

In zwei weiteren Schulen gibt es betätigte Corona-Infektionen: Betroffen sind nach Angaben des Landkreises Peine das Gymnasium und die Realschule in Groß Ilsede. Am Gymnasium gibt es je einen Fall in einer fünften und einer sechsten Klasse, von der Realschule meldet der Landkreis Peine einen Fall aus einer zehnten Klasse. Mit der bereits bekannten Infektion eines Kindes einer ersten Klasse der Grundschule Essinghausen wird derzeit von vier Fällen an drei Schulen ausgegangen.

Am Gymnasium sind drei Klassen in Quarantäne

Am Gymnasium Groß Ilsede sind eine fünfte und zwei sechste Klassen wegen des aktuellen Corona-Falls auf Anordnung des Gesundheitsamtes in Quarantäne geschickt worden. Das ist auch auf der Homepage der Schule nachzulesen. Offenbar haben in der Schule besorgte Familien alle Drähte heiß laufen lassen, denn auf der Homepage wird darum gebeten, von Fragen per E-Mail und Telefon zur aktuellen Situation abzusehen. „Wir kommunizieren das, was wir wissen. Weitere Informationen erhalten die Betroffenen vom Gesundheitsamt“, heißt es dort.

Besorgte Eltern hatten sich bei der PAZ gemeldet und den Informationsfluss seitens der Schule kritisiert. „Ich verstehe, dass Eltern sich Sorgen machen und gerne ausführlich informiert werden möchten. Angesichts der Dringlichkeit haben wir uns bei der Information auf das Wesentliche beschränkt und auf das Gesundheitsamt verwiesen, in dessen Hand die Entscheidungen über Infektionsschutzmaßnahmen und die Kontaktaufnahme liegen“, sagt Schulleiterin Elke Heinzel auf Nachfrage.

Enge Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt

„Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt zusammen und setzen dessen Vorgaben schnellstmöglich um, um einen bestmöglichen Schutz aller zu gewährleisten“, betont die Schulleiterin. Die betreffenden Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrkräfte seien in Quarantäne, bis das Gesundheitsamt einen Schulbesuch wieder zulasse. Die betroffenen Lerngruppen werden mit Aufgaben versorgt, erklärt sie.

Die Leiterin der Realschule, Cornelia Rausche, hat ein Schreiben an die Familien verfasst, das auf der Homepage hinterlegt ist. „Wir haben als Schule umgehend alle notwendigen und vorgeschriebenen Maßnahmen eingeleitet“, wird dort betont. Das Gesundheitsamt habe vorsorglich die Weitergabe der Kontaktdaten aller Schüler und Lehrkräfte angefordert, die mit der erkrankten Person Unterricht haben. Es werde die Betroffenen zeitnah kontaktieren und weitere Schutzmaßnahmen ergreifen.

Rausche weist darauf hin, dass es leider auch in Zukunft nicht auszuschließen sei, dass es zu Covid-19-Verdachtsfällen oder -infektionen kommt. „Umso wichtiger ist es, dass wir als Schulgemeinschaft gemeinsam daran arbeiten, dieses Risiko und den daraus resultierenden Schaden so weit wie möglich zu minimieren“, schreibt sie. Dazu zählen klar, wirksame und umsetzbare Hygieneregeln, eine offene, transparente und schnelle Kommunikation aller Beteiligten und das verantwortungsbewusste und umsichtige Handeln jedes einzelnen Menschen an der Schule. Die Schulleitung wisse, dass sie sich darauf bei Schülern und Lehrern verlassen könne.

Bereits am Donnerstag wurde die Infektion eines Kindes aus der ersten Klasse der Grundschule Essinghausen bekannt.

Von Kerstin Wosnitza