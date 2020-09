Peine

Seit gut einem Monat ist für Passanten am Peiner Echternplatz eine große Ausgrabungsfläche im vorderen Bereich der Grundstücke der ehemaligen Eisdiele Bernauer und Gaststätte „Alte Liebe“ zu sehen. „Dies ist ungewöhnlich, weil im Normalfall bei Stadtkerngrabungen das Sichtbare unmittelbar wieder durch Tiefbauarbeiten zerstört wird“, berichtet der Archäologe Thomas Budde.

Seit Juni war hier ein vierköpfiges Grabungsteam unter Leitung von Budde und im Auftrag des Bauherrn Alexander Fricke tätig. Seit einem Monat ist die Baustelle verwaist. „Die Ausgrabungen sind nicht beendet, sondern nur unfreiwillig unterbrochen, weil es nur mit technischem Gerät weitergehen kann“, erklärt Budde. „Drei von vier historischen Brunnen stecken noch samt Füllung bis tief unter den Grundwasserspiegel in der Grabungsfläche. Für die Bergung muss neben Saugpumpen ein Bagger eingesetzt werden.“ Wenn die Gründung für den Neubau erfolgt, steht dann auch noch die Untersuchung 15 Meter langen und etwa drei Meter breiten Erdstreifens zum südlichen Nachbargebäude hin aus.

Untersuchungsfläche mit untersten Befunden, darunter vier Brunnengruben, die gut zu erkennen sind. Quelle: thomas budde

Das ist zu sehen: Auf der Gesamtfläche von 15 mal 16 Metern im Vorderbereich soll ein unterkellertes Gebäude entstehen. „Dieser Bereich muss komplett archäologisch untersucht werden, weil durch den Neubau alles zerstört wird“, erklärt Budde. Vorne an der Straße hatte es zwei kleinere moderne Keller gegeben. Darunter, in etwa 1,80 Meter Tiefe, waren nur noch geringe archäologische Spuren der ersten Bebauung erhalten.

Auf der Grabungsfläche sieht man zunächst Erdprofile und die Schlitze zweier Suchgräben, die zu Beginn der Grabungen zur ersten Orientierung angelegt worden sind. „Es zeigten sich hier, wie an den Randprofilen immer noch gut zu sehen ist, siedlungsgeschichtliche Abfolgen vom 17./18. Jahrhundert oben bis zum 13. Jahrhundert unten. Ins Auge fallen besonders die rot gebrannten und mit schwarzen Holzkohleschichten wechselnden Stadtbrandschichten des 16. Jahrhunderts“, schildert Budde. „Allerdings sind sie nun schon stark mit grünen Flechten überzogen und verwaschen.“

In der Grabungsfläche fallen die ausgehöhlten Negative von Siedlungsgruben verschiedener Funktion auf, von denen die meisten aus der Stadtgründungszeit stammen. Auffällig sei vor allem in der Mitte ein Baumstammbrunnen aus einer ausgehöhlten Eiche. Ein zweiter, fast identischer Brunnen, ist direkt am nördlichen Nachbargrundstück freigelegt. Von der Straße aus sieht man davon jedoch nur die ausgegrabene runde Brunnensetzgrube. Beide sind nach Angaben von Budde spätmittelalterlich (13. /14. Jahrhundert). Genaueres werde sich bei der Bergung zeigen.

„Ebenfalls nicht mehr sichtbar ist ein runder Backsteinbrunnen aus dem 18. Jahrhundert, der lange wie ein kleiner Turm hinten rechts in der Grabungsfläche stand. Die Formziegel sind nun bis zum Grundwasserspiegel abgetragen, aber es geht noch deutlich tiefer“, erläutert Budde. Vorne an der Straße liegt die tiefe Grube eines bereits ausgegrabenen Fass- beziehungsweise Daubenbrunnens. Budde: „Fast genau in der Mitte ist am Ende der Fläche im Profil die Grube und abgetragene beziehungsweise abgesägte Holzkonstruktion einer großen Kloake (Plumpsklo) aus der Zeit um 1300 zu sehen, die sich außerhalb der Grabungsfläche noch fortsetzt.“

Von Jan Tiemann