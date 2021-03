Peine

Die Corona-Lage hat sich zugespitzt. Gottesdienste sind zwar nicht verboten, aber die Politik hat die Kirchen dazu aufgefordert, wegen der Ansteckungsgefahr auf Präsenz-Veranstaltungen zu verzichten. Für Christinnen und Christen im Peiner Land hat am Palmsonntag bereits die „heilige Woche“ begonnen, in der dem Leiden Jesu Christi gedacht und die österlichen Glaubensgeheimnisse in besonders emotionalen und ausführlichen Liturgiefeiern gefeiert werden. Schon im vergangenen Jahr wurden Gottesdienste verboten. Wie reagieren nun die Gemeinden?

Katholiken: Bischöfliche Anordnung schränkt Gottesdienste ein

Hendrik Rust, Pfarrer der katholischen Kirchengemeinde „Zu den heiligen Engeln“, sagt zum Oster-Appell: „Natürlich halten wir uns an die Maßgaben der Kommunen und den Grenzinzidenzwert von 200.“ Er war im ständigen Austausch mit dem Pfarrgemeinderat vor Ort und gibt zu bedenken: Selbst wenn die Liturgiefeiern in der Karwoche und an Ostern stattgefunden hätten, seien sie auf bischöfliche Anordnung zeitlich stark eingeschränkt worden, was die besonders feierliche und emotionale Ausprägung sehr begrenze.

Kirche Lengede: „Ostern findet ja statt – so oder so“

Pastorin Femke Beckert von der evangelischen Kirchengemeinde Lengede erkennt für sich „eine unheimlich große Aufgabe, eine Gemeinde durch eine Zeit wie diese zu bringen“. Sie ist erst seit wenigen Wochen im Amt und wurde kürzlich in Lengede ordiniert. „Hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken“ ist ihr Ordinationsspruch, der ihr und ihren Geschwistern in Gott im Moment wie auf die Robe geschrieben scheint.

Sie hat Gottesdienst-Texte für die Feier daheim vorbereitet. In Klein Lafferde werden Konfirmanden Osterkerzen verteilen und sie selbst ist mit einem Beitrag im virtuellen Passionskalender am Karsamstag zu sehen. Wie sie Karwoche und Ostern mit ihrer Familie verbringen werde? „Ostern findet ja statt – so oder so“, sagt sie und man merkt ihr an, dass sie sich darauf freut.

Gebete in der Takva-Moschee während der Ausgangssperre Auch das tägliche Nachtgebet der Takva-Moschee in Peine kurz nach dem Sonnenuntergang fällt in den Zeitraum der Ausgangssperre – das Morgengebet vor Sonnenaufgang ist nicht betroffen. Beide Gebete finden statt. Das teilt Türkes Tosun, Sprecher der Moschee, mit. „Wir haben das mit dem Peiner Ordnungsamt abgesprochen“, sagt er. Besucher des Nachtgebetes sollten im Falle einer Kontrolle angeben, dass sie am Abendgebet teilgenommen haben und direkt nach dem Gebet nach Hause gehen.

Superintendent: Keine Gottesdienste in der Karwoche

Superintendent Dr. Volker Menke zählt fast ohne Luft zu holen die außergottesdienstlichen Angebote der evangelischen St.-Jakobi-Gemeinde in Peine auf: virtueller Passionskalender auf der Homepage, Gebets- und Predigttexte für daheim, Verteilaktionen und, und, und. All das sei jedoch nichts gegen die Gemeinschaft im Gottesdienst, das menschliche Miteinander, die freundlichen Blicke. „Im Gottesdienst kann man nicht vereinsamen“, präzisiert er und wie besonders bedauerlich es sei, dass das Virus das die Seele befreiende gemeinsame Singen, das er als menschliches Netzwerk bezeichnet, so gefährlich mache. Als Christ sei er überzeugt, dass Begegnung selbst mit Abstand durch ein Lächeln, einen Zuruf oder Winken auch zu Nähe führe und jeder dazu beitragen könne, Einsamkeit zu besiegen. Fest stehe aber auch, dass Gottesdienste sowohl in der Karwoche als auch zu Ostern in St. Jakobi nicht stattfinden werden.

St. Bernward-Gemeinde: Hatten wir vielleicht nur einfach Glück?

Pfarrer Thomas Mogge von der katholischen Kirchengemeinde St. Bernward in Groß Ilsede war hin und hergerissen zwischen seiner Leidenschaft für die emotionsgeladenen Liturgiefeiern der Karwoche und zu Ostern und der aktuell besonders hohen Ansteckungsgefahr und der gesellschaftlichen Situation. „Wie werden wir wahrgenommen, wenn wir als Katholiken Gottesdienste feiern und unsere evangelischen Geschwister darauf verzichten?“, denkt er laut nach. Später fiel die Entscheidung: Der Gottesdienste in der Karwoche und zu Ostern finden nicht statt.

Eine Übersicht zu allen Gottesdiensten im Landkreis Peine finden Sie auf Seite 19.

Von Ulrich Jaschek