Open-Air-Gottesdienste, digitale Formate oder ein Besuch in der Kirche – an Heiligabend und den Feiertagen gibt es verschiedene Angebote in Peine. Dabei müssen die Hygieneregeln beachtet werden, vielerorts ist eine Anmeldung notwendig. Was Sie zu den Gottesdiensten wissen müssen, lesen Sie hier.