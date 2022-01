Peine

Für welche Begriffe im Zusammenhang mit Peine haben sich Google-Nutzer 2021 am meisten interessiert? Die Top-Ten-Liste bei Google Trends gibt darauf eine eindeutige Antwort: Kein anderes Thema hat die Deutschen und auch die Peiner im vergangenen Jahr so stark beschäftigt wie Corona. Tatsächlich belegen Suchanfragen im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie die ersten Plätze.

Platz 10 und 5 – Iserv (IGS Peine): Ein in der Corona-Pandemie besonders wertvoll gewordenes Instrument, um digitale Schule zu ermöglichen. Hinter Iserv verbirgt sich eine Schulplattform zum Kommunizieren, Daten empfangen und hochladen und vieles mehr. Offenbar haben IGS-Schüler, Eltern und Lehrkräfte besonders oft per Google danach gesucht.

Abi-Prüfungen und Online-Anmeldungen an der IGS

Platz 9 – IGS Peine: Im Januar wurde der Begriff „IGS Peine“ besonders oft von Internet-Nutzern gesucht. Die Abitur-Prüfungen standen kurz bevor. Doch für die Schüler war der Abschluss eine besondere Herausforderung, denn Corona erschwerte die Prüfungsbedingungen. Das niedersächsische Kultusministerium hatte die Abitur-Regelungen angesichts der Corona-Pandemie erneut angepasst. Auch im Mai war die IGS Peine bei Google gefragt – und das hatte einen guten Grund: Am 17. und 18. Mai fanden nämlich die Anmeldungen an der Integrierten Gesamtschule in Vöhrum statt, und zwar aufgrund der Corona-Pandemie online.

Platz 8 – Sparkasse Peine: Einen Höhepunkt verzeichnet Google Trends hier bei den Suchanfragen im Mai. In diesem Monat gab es das Peiner Stadtquiz, das gemeinsam von der Sparkasse Peine und der PAZ ins Leben gerufen wurde und bei dem die Peiner tolle Preise gewinnen konnten. Auch im August war die Sparkasse gefragt – kein Wunder, kürte sie doch zusammen mit der Härke-Brauerei und der PAZ in einem digitalen Schießwettbewerb den PAZ-König, nachdem das Peiner Freischießen erneut aufgrund von Covid 19 ausfallen musste. Aufgelegt wurde auch ein Freischießen-Film.

Platz 7 – Globus Peine: In der Pandemie waren Baumärkte sehr gefragt. Im Mai öffneten die Gartencenter wieder – so auch der Globus-Markt an der Caroline-Herschel-Straße in Stederdorf. Das Unternehmen hatte zudem eine Station für kostenlose Corona-Tests auf dem Parkplatz eingerichtet.

Platz 6 und 3 – Inzidenz Peine: Die Inzidenz zeigt, wie viele Menschen über einen bestimmten Zeitraum hinweg neu an Corona erkrankt sind. Man könnte den Inzidenzwert auch Neuerkrankungsrate nennen. Während der Corona-Pandemie wird die 7-Tage-Inzidenz betrachtet. Sie zeigt, wie viele Menschen sich pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen mit Corona infiziert haben.

Nächtliche Ausgangssperre ab Ende März

Platz 4 – Landkreis Peine: Im März und April beschäftigte sich das Verwaltungsgericht Braunschweig mit der nächtlichen Ausgangssperre im Landkreis Peine. Seit dem 30. März galt aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen eine Ausgangssperre. Insgesamt drei Klagen wurden deswegen eingereicht, mit der Begründung, die verhängte Maßnahme sei „unverhältnismäßig“.

Platz 2 – Wetter Peine: Ein besonderes Wetterereignis gab es im Februar in Peine. Ein extremer Wintereinbruch brachte Schnee in Massen. Tief „Tristan“ fegte über den Landkreis hinweg, der Winterdienst war im Dauereinsatz.

Corona war auch 2021 das Thema Nummer eins

Platz 1 – Corona Peine: Kaum ein Thema hat die Menschen in Peine und der ganzen Welt 2021 mehr beschäftigt als die Corona-Pandemie. Neben dem Wirrwarr um Corona-Regeln und Kontaktbeschränkungen, Ausgangssperren und Testzentren, Impfstoffen und Impfzentren sorgte die Peiner im April auch die Tatsache, dass der Landkreis zu den niedersächsischen Corona-Hotspots zählte. Um das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, erhielt die Fuhsestadt im April die ersten Impfdosen des US-Herstellers Johnson & Johnson. Diese sollten zunächst in den niedersächsischen Corona-Hotspots eingesetzt werden. Dazu gehörten neben Peine auch Wolfsburg und Salzgitter.

Von Mirja Polreich